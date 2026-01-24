МИД рассказал о главных аспектах в переговорах между Россией и Украиной

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ключевым фактором в возможных переговорах по Украине является не место их проведения, а конкретное содержание и политическая воля сторон к достижению договоренностей. Об этом заявил «РИА Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат подчеркнул, что необходимо уважать право на самоопределение жителей новых российских регионов, а также искоренить первопричины кризиса. В качестве условий для урегулирования он назвал возвращение Украины к внеблоковому и нейтральному статусу, гарантии соблюдения языковых и религиозных прав этнических русских и отказ от неонацистской идеологии.

Заявления прозвучали на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые начались 23 января. В них участвовали делегации России, Украины и США. Российскую сторону представляли спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и представители руководства Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Украинскую делегацию возглавили секретарь СНБО Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов. От США в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Первые раунды прошли в закрытом режиме без присутствия журналистов. Основной темой стали вопросы создания буферной зоны и механизмов контроля, при этом европейские стороны настаивали на достижении «энергетического перемирия».