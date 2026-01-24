 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
0

Родригес заявила, что США угрожали убийствами при отказе сотрудничать

Сюжет
Захват Мадуро
По ее словам, ей и главе МИДа дали 15 минут на ответ, иначе бы их убили. Операция по захвату Мадуро военные США провели 3 января
Делси Родригес
Делси Родригес (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Американские военные во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро угрожали убить ее, министра иностранных дел республики Хорхе Арреаса и министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, если они не будут сотрудничать после свержения Мадуро. Об этом рассказала бывший вице-президент республики, и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес, передает The Guardian.

«Как вы понимаете, угрозы начали поступать с первой же минуты похищения президента. Нам, Диосдадо, Хорхе дали 15 минут на ответ. В противном случае они бы нас убили», — сказала она во время закрытой двухчасовой встречи, которая состоялась в Венесуэле через семь дней после нападения США. Запись с этой встречи просочилась в Сеть.

Как уточнила Родригес, сначала им сказали, что Мадуро и его супругу уже убили, однако позднее выяснилось, что они взяты в заложники.

«И столкнувшись с информацией, которую нам сказали, что их убили, <...> мы сказали: мы готовы разделить ту же участь», — подчеркнула и.о. президента республики.

По ее словам, угрозы и шантаж продолжаются до сих пор. Родригес заявила, что Венесуэла должна действовать в соответствии с четкими целями, среди которых сохранение мира в республике и политической власти, а также спасение заложников.

«Кто-то сказал нам... Ну вас будут постоянно шантажировать президентом и первой леди. И мы ответили: Что ж, они ведут свою борьбу там, а мы свою — здесь. Но это не означает, что мы безрассудны. Каждый наш шаг и каждая наша стратегия подчинены одной мысли: как это скажется на них», — отметила Родригес.

Bloomberg рассказал, как Родригес укрепляет власть после похищения Мадуро
Политика
Делси Родригес

В ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».

Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли 100 человек.

По информации Reuters, за несколько месяцев до операции американская сторона провела закрытые переговоры с венесуэльским министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Вашингтон призвал чиновника воздержаться от применения вооруженных сил против оппозиции.




Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Венесуэла США Делси Родригес угрозы убийство Николас Мадуро
Делси Родригес фото
Делси Родригес
вице-президент Венесуэлы, и.о. президента Венесуэлы
18 мая 1969 года
