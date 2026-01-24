Родригес заявила, что США угрожали убийствами при отказе сотрудничать

По ее словам, ей и главе МИДа дали 15 минут на ответ, иначе бы их убили. Операция по захвату Мадуро военные США провели 3 января

Делси Родригес (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Американские военные во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро угрожали убить ее, министра иностранных дел республики Хорхе Арреаса и министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, если они не будут сотрудничать после свержения Мадуро. Об этом рассказала бывший вице-президент республики, и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес, передает The Guardian.

«Как вы понимаете, угрозы начали поступать с первой же минуты похищения президента. Нам, Диосдадо, Хорхе дали 15 минут на ответ. В противном случае они бы нас убили», — сказала она во время закрытой двухчасовой встречи, которая состоялась в Венесуэле через семь дней после нападения США. Запись с этой встречи просочилась в Сеть.

Как уточнила Родригес, сначала им сказали, что Мадуро и его супругу уже убили, однако позднее выяснилось, что они взяты в заложники.

«И столкнувшись с информацией, которую нам сказали, что их убили, <...> мы сказали: мы готовы разделить ту же участь», — подчеркнула и.о. президента республики.

По ее словам, угрозы и шантаж продолжаются до сих пор. Родригес заявила, что Венесуэла должна действовать в соответствии с четкими целями, среди которых сохранение мира в республике и политической власти, а также спасение заложников.

«Кто-то сказал нам... Ну вас будут постоянно шантажировать президентом и первой леди. И мы ответили: Что ж, они ведут свою борьбу там, а мы свою — здесь. Но это не означает, что мы безрассудны. Каждый наш шаг и каждая наша стратегия подчинены одной мысли: как это скажется на них», — отметила Родригес.

В ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».

Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли 100 человек.

По информации Reuters, за несколько месяцев до операции американская сторона провела закрытые переговоры с венесуэльским министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Вашингтон призвал чиновника воздержаться от применения вооруженных сил против оппозиции.