Чернигов остался без света

Чернигов почти полностью обесточен — без света остались сотни тысяч абонентов. Ночью в регионе была объявлена воздушная тревога, власти сообщили о повреждении инфраструктуры. Перебои с подачей воды и тепла наблюдаются и в Киеве
Почти весь Чернигов оказался обесточен из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на городской совет.

«Страна» сообщает со ссылкой на «Черниговоблэнерго», что без света остались сотни тысяч абонентов. По данным компании, поврежден важный энергообъект в Нежинском районе.

Ночью и утром 24 января в Черниговской области объявляли воздушную тревогу. Той же ночью взрывы раздались в Киеве: там начались перебои с тепло- и водоснабжением, в частности на левом берегу Днепра.

Жители Киева на протяжении долгого времени живут в условиях длительных отключений электроэнергии, город столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года. Масштабные отключения регулярно происходят и в других регионах. В Черниговской области только 24 января, согласно графику отключений, света во многих районах не должно быть в течение половины суток.

16 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны. По его словам, меры необходимы для координации действий всех служб в Киеве и регионах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

