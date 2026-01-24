 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд приговорил работника медучреждения Мелитополя к 14 годам за госизмену

Анатолий Минака
Анатолий Минака (Фото: УФСБ России по Запорожской области)

Суд приговорил сотрудника учреждения здравоохранения в Мелитополе Анатолия Минаку к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Запорожской области.

«Подсудимый признан виновным в инкриминированном деянии и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в 2023 году Минака, работая в одном из региональных медицинских учреждений, вступил в переписку в мессенджере Telegram с гражданином Украины и по его заданию собирал персональные данные жителей региона для последующей передачи противнику. В ведомстве отметили, что эти сведения могли быть использованы для планирования и осуществления террористической деятельности. Деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками органов безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.

ФСБ задержала жителя Мариуполя по делу о госизмене
Политика

В середине января газовика из Белгорода Александра Чеботарева приговорили к 21 году колонии строгого режима за госизмену, участие в запрещенной террористической организации и незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами.

Суд установил, что в феврале—августе 2024 года он выполнял задания украинской группировки «Легион Свобода России» (признана террористической и запрещена в России), перевозил оружие и взрывчатку, а также собирал информацию в Москве. Осужденный отрицал обвинения, но суд признал его виновным. Ему также назначены штраф 700 тыс. руб. и конфискация средств, полученных от преступной деятельности.

