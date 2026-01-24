Кучеров забросил 25 шайб в 11-м сезоне НХЛ подряд

Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Чикаго». Россиянин набрал 23 очка в 10 играх с начала календарного года. Последний раз подобное удавалось Марио Лемье в 1997-м

Никита Кучеров (Фото: Stacy Revere / Getty Images)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Чикаго Блэкхокс» со счетом 2:1 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей автором единственного гола стал российский форвард Никита Кучеров (39-я минута). Победный буллит на счету Доминика Джеймса, Кучеров свой бросок также реализовал. У проигравших отличился Райан Грин (18).

Кучеров забросил свою 25-ю шайбу в текущем сезоне, этого показателя россиянин достиг уже в 11-м сезоне подряд. С 74 (25+49) очками в 45 матчах он занимает третье место в списке лучших бомбардиров, уступая только Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш» (87) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз» (85).

С начала 2026 года Кучеров набрал уже 23 (7+16) очка в десяти матчах. Единственный игрок, набравший столько же очков за первые десять игр календарного года за последние 30 лет, — это Марио Лемье (26 в 1997-м и 23 в 1996-м).

«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 49 матчах.