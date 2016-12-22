В ЕС призвали Россию отпустить задержанных украинских моряков

ЕС призывает Россию отпустить всех задержанных украинских моряков и суда, а также восстановить свободу судоходства по Керченскому проливу, сообщили РБК в пресс-службе Евросоюза.
Вместе с тем в Брюсселе не стали обсуждать вопрос о возможных санкциях против Москвы в связи с событиями в Черном море. Там указали, что все решения на эту тему будут приниматься на уровне Совета ЕС.
«Глава европейской дипломатии Федерика Могерини ведет переговоры с международными партнерами по поводу ситуации в Керченском проливе и продолжит это взаимодействие, чтобы выработать единое с ними видение проблемы», — сообщили РБК в пресс-службе.
Ранее источник агентства Bloomberg в немецком правительстве рассказал, что правительства стран — членов ЕС обсуждают возможные санкции против России, однако для начала рассчитывают дождаться полного установления фактов.
В пользу новых ограничений высказались представители Эстонии и Польши.
Ситуация в районе Черного моря обострилась после того, как три корабля ВМС Украины вечером 25 ноября нарушили государственную границу России и были задержаны пограничниками. На двух катерах и буксире находились 24 моряка. Власти Украины заявили, что корабли законно пытались пройти через Керченский пролив, но были обстреляны российскими военными. После инцидента президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение — вечером в понедельник, 26 ноября, Верховная рада утвердила его введение. Украинские моряки были задержаны, а позже — арестованы.