Белый дом оценил первый день переговоров в Абу-Даби

В Белом доме назвали продуктивным первый день переговоров в Абу-Даби

В США сочли прошедшие в пятницу переговоры продуктивными. Встречи продолжатся 24 января

Фото: Ryan Carter / Reuters

Администрация американского президента Дональда Трампа назвала первый день переговоров в Абу-Даби продуктивным, сообщили телеканал NBC и «Суспільне» со ссылкой на представителя Белого дома.

О старте переговоров МИД ОАЭ сообщил около 18:30 мск 23 января. Переговоры продолжатся и в субботу, 24 января.

В американскую переговорную группу вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

С российской стороны присутствуют представители Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

Киев, в свою очередь, на трехсторонних переговорах представят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Первые раунды встречи, посвященной вопросам безопасности, прошли в максимально закрытом режиме, сообщал источник ТАСС. Журналистов было решено не звать, как и раскрывать локацию переговоров.

Перед переговорами Axios со ссылкой на источники сообщал, что ключевая тема встречи заключается в контроле над территориями на востоке Украины.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией. Она посвящалась получению информации о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами, а также совместному определению параметров дальнейших действий.