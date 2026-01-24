 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Белый дом оценил первый день переговоров в Абу-Даби

В Белом доме назвали продуктивным первый день переговоров в Абу-Даби
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Мирный план по Украине
В США сочли прошедшие в пятницу переговоры продуктивными. Встречи продолжатся 24 января
Фото: Ryan Carter / Reuters
Фото: Ryan Carter / Reuters

Администрация американского президента Дональда Трампа назвала первый день переговоров в Абу-Даби продуктивным, сообщили телеканал NBC и «Суспільне» со ссылкой на представителя Белого дома.

О старте переговоров МИД ОАЭ сообщил около 18:30 мск 23 января. Переговоры продолжатся и в субботу, 24 января.

В американскую переговорную группу вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

С российской стороны присутствуют представители Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. 

Киев, в свою очередь, на трехсторонних переговорах представят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Умеров подтвердил продолжение переговоров России, США и Украины 24 января
Политика

Первые раунды встречи, посвященной вопросам безопасности, прошли в максимально закрытом режиме, сообщал источник ТАСС. Журналистов было решено не звать, как и раскрывать локацию переговоров.

Перед переговорами Axios со ссылкой на источники сообщал, что ключевая тема встречи заключается в контроле над территориями на востоке Украины.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией. Она посвящалась получению информации о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами, а также совместному определению параметров дальнейших действий.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Переговоры Украина Россия США Абу-Даби
Материалы по теме
Умеров подтвердил продолжение переговоров России, США и Украины 24 января
Политика
Эксперты назвали ключевые сигналы на новых переговорах о мире на Украине
Политика
Стороны подвели итоги первого дня переговоров в Абу-Даби
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
FT назвала «главного советника» Трампа в Европе Политика, 11:40
Родригес заявила, что США угрожали убийствами при отказе сотрудничать Политика, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Суд приговорил работника медучреждения Мелитополя к 14 годам за госизмену Политика, 11:20
Генеративный ИИ против начинающего специалиста: кого выбратьПодписка на РБК, 11:15
Федермессер призвала учиться оказывать помощь вернувшимся из зоны боев Политика, 11:04
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 11:02
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Сафин примет участие в турнире легенд на Australian Open Спорт, 11:01
На борьбу с пожаром на нефтебазе под Пензой отправили 150 пожарных Общество, 10:55
Молчать или ругать: как реагировать на мат у детейПодписка на РБК, 10:45
США смягчили подход к Китаю в новой оборонной стратегии Политика, 10:45
Кучеров забросил 25 шайб в 11-м сезоне НХЛ подряд Спорт, 10:41
МИД рассказал о главных аспектах в переговорах между Россией и Украиной Политика, 10:35
Миллиарды потерь из-за головной боли: как компании недооценивают мигреньПодписка на РБК, 10:32