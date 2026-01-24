 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США смягчили подход к Китаю в новой оборонной стратегии

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

США смягчили подход к Китаю в новой оборонной стратегии администрации президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, в документе говорится о сдерживании «через силу, а не через конфронтацию», при этом приоритетное внимание уделяется угрозам миграции и наркотрафика в Западном полушарии.

Опубликованная в пятницу Национальная оборонная стратегия предписывает Пентагону поддерживать баланс военной мощи в Индо-Тихоокеанском регионе и отражает реализацию курса «Америка прежде всего» во время второго срока Трампа, говорится в материале. В стратегии подчеркивается, что США не стремятся к доминированию или смене режима в Китае, а намерены предотвратить превосходство Пекина или других стран над США и их союзниками.

Стратегия предусматривает отказ от масштабных миссий по государственному строительству и возлагает большую ответственность за сдерживание России и ситуацию на Украине на европейских союзников, отмечает Bloomberg. При этом Россия не названа серьезной угрозой национальной безопасности США, а фокус сделан на защите американской территории. Также отмечается, что Северная Корея представляет прямую военную угрозу Южной Корее и Японии и потенциальный риск для США.

Трамп предложил привлечь НАТО к защите южной границы США от нелегалов
Политика
Фото:Victoria Jones / Getty Images

Обновленная стратегия была представлена в декабре и стала первой за второй президентский срок Дональда Трампа. В Москве положительно оценили отсутствие в документе формулировки о России как «противнике» США. Трамп, в свою очередь, заявил, что не считает стратегию выгодной для России и выступает за усиление Европы.

В новой Стратегии национальной безопасности США Россия названа «постоянной, но управляемой угрозой» для восточных членов НАТО. Пентагон отметил, что Москва обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, однако указал на превосходство стран альянса по совокупному военному потенциалу.

В документе подчеркивается, что конфликт на Украине демонстрирует сохранение у России значительных военных и промышленных ресурсов. При этом Минобороны США заявило о готовности американских войск к защите территории страны от «российских угроз» и подтвердило намерение сохранять ключевую роль в НАТО при корректировке присутствия на европейском направлении.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Китай США оборона стратегия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Reuters узнал о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за угроз США
Политика
В Европе заявили, что «еще не конец» проблем с США
Политика
Власти США задумались о морской нефтеблокаде Кубы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
FT назвала «главного советника» Трампа в Европе Политика, 11:40
Родригес заявила, что США угрожали убийствами при отказе сотрудничать Политика, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Суд приговорил работника медучреждения Мелитополя к 14 годам за госизмену Политика, 11:20
Генеративный ИИ против начинающего специалиста: кого выбратьПодписка на РБК, 11:15
Федермессер призвала учиться оказывать помощь вернувшимся из зоны боев Политика, 11:04
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 11:02
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Сафин примет участие в турнире легенд на Australian Open Спорт, 11:01
На борьбу с пожаром на нефтебазе под Пензой отправили 150 пожарных Общество, 10:55
Молчать или ругать: как реагировать на мат у детейПодписка на РБК, 10:45
США смягчили подход к Китаю в новой оборонной стратегии Политика, 10:45
Кучеров забросил 25 шайб в 11-м сезоне НХЛ подряд Спорт, 10:41
МИД рассказал о главных аспектах в переговорах между Россией и Украиной Политика, 10:35
Миллиарды потерь из-за головной боли: как компании недооценивают мигреньПодписка на РБК, 10:32