Фото: Максим Шеметов / Reuters

США смягчили подход к Китаю в новой оборонной стратегии администрации президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, в документе говорится о сдерживании «через силу, а не через конфронтацию», при этом приоритетное внимание уделяется угрозам миграции и наркотрафика в Западном полушарии.

Опубликованная в пятницу Национальная оборонная стратегия предписывает Пентагону поддерживать баланс военной мощи в Индо-Тихоокеанском регионе и отражает реализацию курса «Америка прежде всего» во время второго срока Трампа, говорится в материале. В стратегии подчеркивается, что США не стремятся к доминированию или смене режима в Китае, а намерены предотвратить превосходство Пекина или других стран над США и их союзниками.

Стратегия предусматривает отказ от масштабных миссий по государственному строительству и возлагает большую ответственность за сдерживание России и ситуацию на Украине на европейских союзников, отмечает Bloomberg. При этом Россия не названа серьезной угрозой национальной безопасности США, а фокус сделан на защите американской территории. Также отмечается, что Северная Корея представляет прямую военную угрозу Южной Корее и Японии и потенциальный риск для США.

Обновленная стратегия была представлена в декабре и стала первой за второй президентский срок Дональда Трампа. В Москве положительно оценили отсутствие в документе формулировки о России как «противнике» США. Трамп, в свою очередь, заявил, что не считает стратегию выгодной для России и выступает за усиление Европы.

В новой Стратегии национальной безопасности США Россия названа «постоянной, но управляемой угрозой» для восточных членов НАТО. Пентагон отметил, что Москва обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, однако указал на превосходство стран альянса по совокупному военному потенциалу.

В документе подчеркивается, что конфликт на Украине демонстрирует сохранение у России значительных военных и промышленных ресурсов. При этом Минобороны США заявило о готовности американских войск к защите территории страны от «российских угроз» и подтвердило намерение сохранять ключевую роль в НАТО при корректировке присутствия на европейском направлении.