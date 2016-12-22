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В Восточной Европе призвали ввести новые санкции против России
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В Восточной Европе призвали ввести новые санкции против России
Политика, 16:30
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В Восточной Европе призвали ввести новые санкции против России
Эстонские и польские официальные лица заявили, что поддержат санкции против России из-за событий в Черном море. Тогда же в Западной Европе призвали разобраться в случившемся
Фото: AP

Представители Эстонии и Польши считают, что страны ЕС должны ввести новые ограничения против России в связи с задержанием в Черном море трех украинских военных кораблей. Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил агентству Reuters, что «санкции — самый действенный способ показать российскому руководству серьезность намерений Евросоюза».

Схожее мнение высказал и польский президент Анджей Дуда. По его словам, Варшава готова присоединиться к санкциям, если решение по ним введут другие страны. Как считает Дуда, новые ограничения могут помочь разрешить конфликт между Россией и Украиной.

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Более осторожное мнение высказали представители Западной Европы. Так, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ходе пресс-конференции заявила, что введение санкций зависит от дальнейшего развития ситуации. По ее словам, надо разобраться в случившемся и посмотреть на дальнейшее поведение обеих сторон конфликта.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после переговоров с Сергеем Лавровым призвал участников конфликта к деэскалации. Он не стал отвечать на вопрос о возможных санкциях. По словам Ле Дриана, жестом доброй воли со стороны России было бы освобождение украинских моряков и задержанных кораблей.

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В свою очередь, источник агентства Bloomberg в немецком правительстве сообщил, что правительства стран ЕС обсуждают возможные санкции, однако намерены дождаться полного установления фактов.

Вечером 25 ноября два украинских бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России у берегов Крыма и отказались подчиняться требованиям пограничников. В результате корабли были задержаны и отправлены в Керчь. По факту нарушения государственной границы возбуждено уголовное дело.

Украина в связи со случившимся в Черном море объявила о введении военного положения с 28 ноября в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также в водах Азовского моря и Керченского пролива.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Автор: Артем Филипенок.
Теги: Керченский пролив
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