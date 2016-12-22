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Послы ЕС договорились ввести санкции за организацию выборов в Донбассе
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Послы ЕС договорились ввести санкции за организацию выборов в Донбассе
Политика, 14:09
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Послы ЕС договорились ввести санкции за организацию выборов в Донбассе
Главы дипмиссий 28 стран Евросоюза согласовали принятие ограничительных мер в отношении девяти человек, ответственных, по их мнению, за организацию и проведение выборов в ДНР и ЛНР, которые прошли в ноябре
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Послы 28 стран Европейского союза согласовали решение о введении санкций за организацию и проведение прошедших в ноябре выборов глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщают агентства «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в Брюсселе.

По их данным, ограничительные меры будут объявлены против по меньшей мере девяти человек, которые причастны к этому. Кто именно будет внесен в санкционный список, агентства не уточняют.

Собеседник ТАСС отметил, что решение должен одобрить Совет ЕС, только после этого оно вступит в законную силу. Плановое заседание должно состояться 10 декабря. Официально его повестка не раскрывается.

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В повестке заседания (есть у РБК) Комитета постоянных представителей государств (COREPER), куда входят постпреды государств ЕС и их заместители и которое запланировано на 5 декабря, — возможность расширения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. О том, что страны ЕС начали обсуждать расширение санкций из-за выборов в Донбассе, 1 декабря сообщал глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович.

Выборы глав ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. В Донецке победу одержал Денис Пушилин, в Луганске — Леонид Пасечник. Одновременно прошли и парламентские выборы. По их итогам победили возглавляемые Пушилиным и Пасечникком партии «Донецкая республика» и «Мир Луганщине».

Итоги выборов не признали украинские власти, они назвали их фейковыми. США также сочли их нелегитимными и пригрозили продолжить вводить санкции против России. В Кремле заявили, что выборы на востоке Украины не противоречат минским договоренностям.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Донбасс , Санкции , Выборы , Евросоюз , дипломаты
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