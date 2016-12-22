ЦИК ДНР объявила Пушилина избранным главой республики

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной Донецкой народной республики объявила Дениса Пушилина избранным главой ДНР. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

«По результатам выборов избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович», — сказала председатель ЦИК Ольга Позднякова. Она уточнила, что на последнем заседании комиссии подведены окончательные итоги голосования. Согласно им, Пушилин набрал 60,68% голосов.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. В этот день также состоялись выборы в самопровозглашенной Луганской народной республике, где победу одержал Леонид Пасечник. На парламентских выборах победили возглавляемые Пушилиным и Пасечником партии «Донецкая республика» и «Мир Луганщине».

Киев выборы не признал. Президент Украины Петр Порошенко говорил, что ждет реакции Запада на «фейковые» выборы в Донбассе. США после голосования пригрозили продолжать вводить санкции против России, назвав их «нелегитимными процессами». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, проведение выборов в Донбассе не противоречит минским соглашениям.