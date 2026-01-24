В Госдуме рассмотрят закон о повышенном контроле за иноагентами
Государственная дума России в ближайшее время приступит к рассмотрению нового законопроекта, который ужесточит контроль за деятельностью иностранных агентов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
По словам Володина, на сегодняшний день банки обязаны по запросу Министерства юстиции предоставлять информацию обо всех операциях, счетах и вкладах иностранных агентов, но делают это в бумажной форме. Предлагаемая инициатива направлена на совершенствование этого механизма.
Законопроект предусматривает переход на электронный формат обмена данными: у Минюста появится возможность запрашивать сведения о счетах и денежных переводах иноагентов в цифровом виде. Кроме того, и банки, и органы власти будут обязаны направлять запрашиваемую информацию о финансово-хозяйственной деятельности иностранных агентов в течение трех рабочих дней с момента получения запроса.
«Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства», — заявил Володин.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»