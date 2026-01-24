В Госдуме рассмотрят закон о повышенном контроле за иноагентами

Вячеслав Володин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Государственная дума России в ближайшее время приступит к рассмотрению нового законопроекта, который ужесточит контроль за деятельностью иностранных агентов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По словам Володина, на сегодняшний день банки обязаны по запросу Министерства юстиции предоставлять информацию обо всех операциях, счетах и вкладах иностранных агентов, но делают это в бумажной форме. Предлагаемая инициатива направлена на совершенствование этого механизма.

Законопроект предусматривает переход на электронный формат обмена данными: у Минюста появится возможность запрашивать сведения о счетах и денежных переводах иноагентов в цифровом виде. Кроме того, и банки, и органы власти будут обязаны направлять запрашиваемую информацию о финансово-хозяйственной деятельности иностранных агентов в течение трех рабочих дней с момента получения запроса.

«Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства», — заявил Володин.