 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме рассмотрят закон о повышенном контроле за иноагентами

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Государственная дума России в ближайшее время приступит к рассмотрению нового законопроекта, который ужесточит контроль за деятельностью иностранных агентов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По словам Володина, на сегодняшний день банки обязаны по запросу Министерства юстиции предоставлять информацию обо всех операциях, счетах и вкладах иностранных агентов, но делают это в бумажной форме. Предлагаемая инициатива направлена на совершенствование этого механизма.

Минюст объявил иноагентами американиста Куриллу и проект «Люди Байкала»
Политика
Министерство юстиции Российской Федерации, Москва

Законопроект предусматривает переход на электронный формат обмена данными: у Минюста появится возможность запрашивать сведения о счетах и денежных переводах иноагентов в цифровом виде. Кроме того, и банки, и органы власти будут обязаны направлять запрашиваемую информацию о финансово-хозяйственной деятельности иностранных агентов в течение трех рабочих дней с момента получения запроса.

«Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства», — заявил Володин.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
иноагент законопроект Вячеслав Володин Госдума
Материалы по теме
Ельцин-центр убрал упоминания Ройзмана, Макаревича и других иноагентов
Политика
Журналиста Стомахина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Общество
Евгения Чичваркина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
FT назвала «главного советника» Трампа в Европе Политика, 11:40
Родригес заявила, что США угрожали убийствами при отказе сотрудничать Политика, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Суд приговорил работника медучреждения Мелитополя к 14 годам за госизмену Политика, 11:20
Генеративный ИИ против начинающего специалиста: кого выбратьПодписка на РБК, 11:15
Федермессер призвала учиться оказывать помощь вернувшимся из зоны боев Политика, 11:04
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 11:02
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Сафин примет участие в турнире легенд на Australian Open Спорт, 11:01
На борьбу с пожаром на нефтебазе под Пензой отправили 150 пожарных Общество, 10:55
Молчать или ругать: как реагировать на мат у детейПодписка на РБК, 10:45
США смягчили подход к Китаю в новой оборонной стратегии Политика, 10:45
Кучеров забросил 25 шайб в 11-м сезоне НХЛ подряд Спорт, 10:41
МИД рассказал о главных аспектах в переговорах между Россией и Украиной Политика, 10:35
Миллиарды потерь из-за головной боли: как компании недооценивают мигреньПодписка на РБК, 10:32