0

На борьбу с пожаром на нефтебазе под Пензой отправили 150 пожарных

Фото: omelnichenko / Telegram
Фото: omelnichenko / Telegram

150 сотрудников пожарных служб и 40 единиц техники до сих пор пытаются потушить пожар на нефтебазе в Пензенской области. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко.

Он сообщил, что спасатели дают нефтепродуктам полностью выгореть, поскольку это особенность такого рода пожаров. Главное — не допустить распространения огня. Для спасателей рядом с местом происшествия оборудовали специальный пункт обогрева.

К тушению нефтебазы после удара БПЛА привлекли два пожарных поезда
Политика
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Пожар на нефтебазе начался накануне из-за атаки беспилотников. Погибших и пострадавших не было. На место изначально приехали 46 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

В 1:39 мск Мельниченко сообщил о введенной в Пензенской области беспилотной опасности. Примерно через час он объявил о введении плана «Ковер» на территории региона. Аэропорт Пензы приостановил прием и отправку рейсов. В 4:54 Мельниченко объявил о введении режима воздушной опасности непосредственно в Пензе.

