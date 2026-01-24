На борьбу с пожаром на нефтебазе под Пензой отправили 150 пожарных
150 сотрудников пожарных служб и 40 единиц техники до сих пор пытаются потушить пожар на нефтебазе в Пензенской области. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко.
Он сообщил, что спасатели дают нефтепродуктам полностью выгореть, поскольку это особенность такого рода пожаров. Главное — не допустить распространения огня. Для спасателей рядом с местом происшествия оборудовали специальный пункт обогрева.
Пожар на нефтебазе начался накануне из-за атаки беспилотников. Погибших и пострадавших не было. На место изначально приехали 46 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.
В 1:39 мск Мельниченко сообщил о введенной в Пензенской области беспилотной опасности. Примерно через час он объявил о введении плана «Ковер» на территории региона. Аэропорт Пензы приостановил прием и отправку рейсов. В 4:54 Мельниченко объявил о введении режима воздушной опасности непосредственно в Пензе.
