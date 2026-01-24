 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,26 x 6 2 10,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,85 x 3,95 2 1,91 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,85 x 4,2 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,15 2 4,2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Спорт⁠,
0

Хачанов проиграл в третьем круге Australian Open

Хачанов проиграл итальянцу Дардери в третьем круге Australian Open
Российский теннисист уступил в четырех сетах итальянцу Лучано Дардери, который занимает 25-е место рейтинге ATP
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 29-летний россиянин, 15-й сеяный, уступил итальянцу Лучано Дардери, 25-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 4:6.

В 1/8 финала Дардери сыграет с соотечественником Янником Синнером (второй номер рейтинга ATP).

Хачанов занимает 18-е место в мировом рейтинге (третий из россиян), на его счету семь титулов ATP. На Australian Open в 2023 году он доходил до полуфинала, а в прошлом сезоне уступил в четвертом круге.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Карен Хачанов
Материалы по теме
Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open
Спорт
Мирра Андреева поспорит с украинкой за выход в 1/4 финала Australian Open
Спорт
Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
FT назвала «главного советника» Трампа в Европе Политика, 11:40
Родригес заявила, что США угрожали убийствами при отказе сотрудничать Политика, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Суд приговорил работника медучреждения Мелитополя к 14 годам за госизмену Политика, 11:20
Генеративный ИИ против начинающего специалиста: кого выбратьПодписка на РБК, 11:15
Федермессер призвала учиться оказывать помощь вернувшимся из зоны боев Политика, 11:04
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 11:02
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Сафин примет участие в турнире легенд на Australian Open Спорт, 11:01
На борьбу с пожаром на нефтебазе под Пензой отправили 150 пожарных Общество, 10:55
Молчать или ругать: как реагировать на мат у детейПодписка на РБК, 10:45
США смягчили подход к Китаю в новой оборонной стратегии Политика, 10:45
Кучеров забросил 25 шайб в 11-м сезоне НХЛ подряд Спорт, 10:41
МИД рассказал о главных аспектах в переговорах между Россией и Украиной Политика, 10:35
Миллиарды потерь из-за головной боли: как компании недооценивают мигреньПодписка на РБК, 10:32