Хачанов проиграл в третьем круге Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 29-летний россиянин, 15-й сеяный, уступил итальянцу Лучано Дардери, 25-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 4:6.
В 1/8 финала Дардери сыграет с соотечественником Янником Синнером (второй номер рейтинга ATP).
Хачанов занимает 18-е место в мировом рейтинге (третий из россиян), на его счету семь титулов ATP. На Australian Open в 2023 году он доходил до полуфинала, а в прошлом сезоне уступил в четвертом круге.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
