Марат Сафин (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин примет участие в турнире легенд на Australian Open. Об этом сообщается на сайте первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Кубок легенд пройдет в течение второй недели турнира, он будет включать в себя мужские, женские и микст-матчи.

45-летний Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель Australian Open (2005) и US Open (2000), двукратный чемпион Кубка Дэвиса. Сейчас он тренирует российского теннисиста Андрея Рублева, который занимает 15-е место в рейтинге ATP.

Сафин попал в состав сборной мира, куда также вошли немец Томми Хаас, киприот Маркос Багдатис, словачка Даниэла Гантухова, а также немки Андреа Петкович и Анжелика Кербер. Их соперниками станет команда Австралии, куда вошли Ллейтон Хьюитт, Патрик Рафтер, Марк Филиппуссис, Саманта Стосур, Алисия Молик и Кейси Деллакква.