Овечкин прервал безголевую серию из пяти матчей

Овечкин прервал безголевую серию из пяти матчей, «Вашингтон» победил «Калгари»
«Вашингтон» обыграл «Калгари», российский форвард забросил шайбу в пустые ворота
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Хендрикс Лапьер (27-я минута), Алексей Протас (48) и Александр Овечкин (60). У проигравших отличился Морган Фрост (7).

40-летний Овечкин прервал свою безголевую серию из пяти матчей. Капитан «Вашингтона» забросил 918-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, что является рекордом лиги.

С учетом плей-офф на счету Овечкина теперь 995 голов. В истории НХЛ по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (1016). Также Овечкин набрал 811-е очко в выездных матчах в карьере и сравнялся с Марселем Дионном по этому показателю — это шестой результат в истории лиги. Рекорд также принадлежит Гретцки (1298).

Всего в нынешнем сезоне Овечкин в 52 матчах забросил 21 шайбу и отдал 23 голевые передачи.

«Вашингтон», который прервал серию из четырех поражений в НХЛ, занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 56 очков в 52 матчах.

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Калгари Флэймз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
