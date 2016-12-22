Берлин предложил французско-немецкое посредничество в конфликте на Азове

В столице Германии должна состояться встреча представителей МИД из всех четырех стран. Это будет «первая возможность» собрать вместе все стороны конфликта, считает глава немецкого внешнеполитического ведомства

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил посредничество Парижа и Берлина в конфликте, начавшемся между Москвой и Киевом после задержания российской стороной трех украинских кораблей, вошедших в территориальные воды Крыма. Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил во время визита в Мадрид, передают AFP и немецкое издание Merkur.

Франция и Германия, как отметил Маас, должны действовать в сложившейся ситуации вместе и, «если необходимо, могут выступить посредниками [между Киевом и Москвой]». Подобные действия Берлина и Парижа, как считает немецкий министр, могут помочь сторонам «избежать конфликта, ведущего к серьезному кризису».

Должностные лица министерств иностранных дел всех четырех стран должны встретиться в Берлине 26 ноября на переговорах. Мероприятие, как замечает агентство, было запланировано еще до инцидента в Керченском проливе. Это будет «первая возможность собрать [вместе для диалога] все стороны конфликта», добавил Маас. Речь идет о запланированной ранее встрече политдиректоров стран «нормандского формата», которые должны были быть посвящены вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, на ней планировалось обсудить применение миссии ООН на востоке Украины.

Ранее на своей странице в Twitter Хайко Маас написал, что «события на Украине вызывают [у Берлина] беспокойство». «Российская блокада прохода к Азовскому морю неприемлема. Важно, чтобы эта она была снята», — отмечал министр, говоря о том, что после инцидента в Керченском проливе движение по нему «в целях безопасности» было перекрыто российской стороной (впоследствии этот режим был снят). «Мы призываем обе стороны к деэскалации [конфликта]», — подчеркивал глава немецкого МИД.

Французское министерство иностранных дел, как напоминает Merkur, прежде также раскритиковало действия Москвы в конфликте в Керченском проливе. «Учитывая факты, которые нам известны, ничто, кажется, не оправдывает применение Россией силы», — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства. Москву Париж, по информации издания, тогда призвал ​«как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть [Киеву] конфискованные корабли».

Накануне, 25 ноября, ФСБ сообщила о том, что три украинских корабля (два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу») направляются к Керченскому проливу без разрешения со стороны России, а позже — нарушили границу страны. В ВМС Украины заявляли, что корабли совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, о котором заранее уведомили российские власти. На требования пограничников остановиться, как рассказали затем в ФСБ, экипажи судов не реагировали.

После этого, как сообщали в ВМС Украины, корабли были обстреляны российской стороной, в результате пострадали трое моряков. Корабли были задержаны, заявили в ФСБ и отправлены в порт Керчи.

Украинские военные впоследствии назвали случившееся «российской агрессией». Президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября созвал чрезвычайное заседание украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На мероприятии обсуждалась идея о введении на Украине военного положения. Теперь эту инициативу должна одобрить Верховная рада. Кремль, в свою очередь, назвал действия украинских кораблей «вторжением в российские воды».