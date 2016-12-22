Берлин предложил французско-немецкое посредничество в конфликте на Азове

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил посредничество Парижа и Берлина в конфликте, начавшемся между Москвой и Киевом после задержания российской стороной трех украинских кораблей, вошедших в территориальные воды Крыма. Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил во время визита в Мадрид, передают AFP и немецкое издание Merkur.
Франция и Германия, как отметил Маас, должны действовать в сложившейся ситуации вместе и, «если необходимо, могут выступить посредниками [между Киевом и Москвой]». Подобные действия Берлина и Парижа, как считает немецкий министр, могут помочь сторонам «избежать конфликта, ведущего к серьезному кризису».
Должностные лица министерств иностранных дел всех четырех стран должны встретиться в Берлине 26 ноября на переговорах. Мероприятие, как замечает агентство, было запланировано еще до инцидента в Керченском проливе. Это будет «первая возможность собрать [вместе для диалога] все стороны конфликта», добавил Маас. Речь идет о запланированной ранее встрече политдиректоров стран «нормандского формата», которые должны были быть посвящены вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, на ней планировалось обсудить применение миссии ООН на востоке Украины.
Ранее на своей странице в Twitter Хайко Маас написал, что «события на Украине вызывают [у Берлина] беспокойство». «Российская блокада прохода к Азовскому морю неприемлема. Важно, чтобы эта она была снята», — отмечал министр, говоря о том, что после инцидента в Керченском проливе движение по нему «в целях безопасности» было перекрыто российской стороной (впоследствии этот режим был снят). «Мы призываем обе стороны к деэскалации [конфликта]», — подчеркивал глава немецкого МИД.
Французское министерство иностранных дел, как напоминает Merkur, прежде также раскритиковало действия Москвы в конфликте в Керченском проливе. «Учитывая факты, которые нам известны, ничто, кажется, не оправдывает применение Россией силы», — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства. Москву Париж, по информации издания, тогда призвал «как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть [Киеву] конфискованные корабли».
Накануне, 25 ноября, ФСБ сообщила о том, что три украинских корабля (два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу») направляются к Керченскому проливу без разрешения со стороны России, а позже — нарушили границу страны. В ВМС Украины заявляли, что корабли совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, о котором заранее уведомили российские власти. На требования пограничников остановиться, как рассказали затем в ФСБ, экипажи судов не реагировали.
После этого, как сообщали в ВМС Украины, корабли были обстреляны российской стороной, в результате пострадали трое моряков. Корабли были задержаны, заявили в ФСБ и отправлены в порт Керчи.
Украинские военные впоследствии назвали случившееся «российской агрессией». Президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября созвал чрезвычайное заседание украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На мероприятии обсуждалась идея о введении на Украине военного положения. Теперь эту инициативу должна одобрить Верховная рада. Кремль, в свою очередь, назвал действия украинских кораблей «вторжением в российские воды».