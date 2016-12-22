ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,86 66,23 EUR Нал. 76,93 75,26 USD Бирж. 67,15 +0,96 EUR Бирж. 76,16 +1,11 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3884,60 -4,60 IMOEX 2308,50 -1,47% RTSI 1084,17 -2,64% Brent 60,77 +3,35% DJIA 24552,13 +1,10% Nasdaq 7027,91 +1,28%
Берлин предложил французско-немецкое посредничество в конфликте на Азове
Лента новостей
Берлин предложил французско-немецкое посредничество в конфликте на Азове 19:50, Политика Порошенко заявил об угрозе российского вторжения по суше 19:31, Политика Совбез ООН заблокировал обсуждение конфликта в Керченском проливе 19:25, Политика Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 19:25, РБК и Белая Дача Путин с подачи Собянина распорядился создать инновационный кластер 19:08, Технологии и медиа Брянск назвали самым курящим городом России 19:00, Общество Фонд Сороса прекратил работу в Турции после обвинений Эрдогана 18:57, Политика «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 18:56, РБК и Volkswagen Рэпер Хаски вышел на свободу 18:53, Общество Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России 18:42, Финансы Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 18:30, РБК и Barilla Порошенко предложил ввести военное положение с 28 ноября по всей Украине 18:29, Политика Экс-главы Украины предупредили о «правовом хаосе» при военном положении 18:28, Политика Поэт, исследователь, режиссер: чем запомнился Бернардо Бертолуччи 18:25, Стиль На Госсовете предложили привлечь бизнес к финансированию культуры 18:21, Экономика Биткоин подешевел до $3,83 тыс. 18:19, Крипто Москалькова назвала число задержанных украинских моряков 18:10, Политика Как получить прибыль на падающем рынке криптовалюты 18:06, РБК и EXMO «Анжи» запретили тренироваться на домашнем стадионе из-за долга по аренде 18:01, Спорт В Петербурге один человек пострадал при пожаре 17:56, Общество В Хакасии закрыли дело об экстремизме против защитницы коренных народов 17:50, Общество Башар Асад сменил сразу девятерых министров 17:48, Политика Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 17:26, РБК и Thomson Reuters Порошенко поручил подготовиться к частичной мобилизации 17:26, Политика Внутреннее сгорание: почему «желтые жилеты» обвалили рейтинг Макрона 17:22, Мнение Финалисты Премии РБК — о бизнесе. Номинация «Менеджер в социальной сфере» 17:14, Бизнес В Думу внесли законопроект о запрете продажи оружия лицам моложе 21 года 17:09, Политика Генштабу Украины поручили организовать противовоздушную оборону 17:06, Политика
Берлин предложил французско-немецкое посредничество в конфликте на Азове
Конфликт в Азовском море, 19:50
0
Берлин предложил французско-немецкое посредничество в конфликте на Азове
В столице Германии должна состояться встреча представителей МИД из всех четырех стран. Это будет «первая возможность» собрать вместе все стороны конфликта, считает глава немецкого внешнеполитического ведомства

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил посредничество Парижа и Берлина в конфликте, начавшемся между Москвой и Киевом после задержания российской стороной трех украинских кораблей, вошедших в территориальные воды Крыма. Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил во время визита в Мадрид, передают AFP и немецкое издание Merkur.

Франция и Германия, как отметил Маас, должны действовать в сложившейся ситуации вместе и, «если необходимо, могут выступить посредниками [между Киевом и Москвой]». Подобные действия Берлина и Парижа, как считает немецкий министр, могут помочь сторонам «избежать конфликта, ведущего к серьезному кризису».

Должностные лица министерств иностранных дел всех четырех стран должны встретиться в Берлине 26 ноября на переговорах. Мероприятие, как замечает агентство, было запланировано еще до инцидента в Керченском проливе. Это будет «первая возможность собрать [вместе для диалога] все стороны конфликта», добавил Маас. Речь идет о запланированной ранее встрече политдиректоров стран «нормандского формата», которые должны были быть посвящены вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, на ней планировалось обсудить применение миссии ООН на востоке Украины.

Ранее на своей странице в Twitter Хайко Маас написал, что «события на Украине вызывают [у Берлина] беспокойство». «Российская блокада прохода к Азовскому морю неприемлема. Важно, чтобы эта она была снята», — отмечал министр, говоря о том, что после инцидента в Керченском проливе движение по нему «в целях безопасности» было перекрыто российской стороной (впоследствии этот режим был снят). «Мы призываем обе стороны к деэскалации [конфликта]», — подчеркивал глава немецкого МИД.

Французское министерство иностранных дел, как напоминает Merkur, прежде также раскритиковало действия Москвы в конфликте в Керченском проливе. «Учитывая факты, которые нам известны, ничто, кажется, не оправдывает применение Россией силы», — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства. Москву Париж, по информации издания, тогда призвал ​«как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть [Киеву] конфискованные корабли».

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

Накануне, 25 ноября, ФСБ сообщила о том, что три украинских корабля (два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу») направляются к Керченскому проливу без разрешения со стороны России, а позже — нарушили границу страны. В ВМС Украины заявляли, что корабли совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, о котором заранее уведомили российские власти. На требования пограничников остановиться, как рассказали затем в ФСБ, экипажи судов не реагировали.

МИД заявил Украине протест в связи с конфликтом в Керченском проливе
Политика

После этого, как сообщали в ВМС Украины, корабли были обстреляны российской стороной, в результате пострадали трое моряков. Корабли были задержаны, заявили в ФСБ и отправлены в порт Керчи.

Украинские военные впоследствии назвали случившееся «российской агрессией». Президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября созвал чрезвычайное заседание украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На мероприятии обсуждалась идея о введении на Украине военного положения. Теперь эту инициативу должна одобрить Верховная рада. Кремль, в свою очередь, назвал действия украинских кораблей «вторжением в российские воды».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Керченский пролив , Германия , Франция , Украина
Главное
Порошенко предложил ввести военное положение с 28 ноября по всей Украине Политика
Материалы по теме
МИД заявил Украине протест в связи с конфликтом в Керченском проливе Политика
Рубль отреагировал падением на инцидент в Керченском проливе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter