Castorama вышла из строя

Европейская сеть гипермаркетов DIY прекращает работу в России

Сеть гипермаркетов Castorama уходит из России, где ее бизнес стал убыточным. Ретейлеру не удалось стать лидером в своем сегменте, который только в 2017 году оправился от кризиса

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Владелец сети магазинов Castorama — британская Kingfisher — объявила о закрытии своих магазинов в России. Группа также прекратит работать в Испании и Португалии и сосредоточится на основных рынках, где занимает лидирующие позиции или может их достичь, следует из заявления генерального директора Kingfisher Вероник Лори.

Первый магазин Castorama открылся в России в 2006 году, в Самаре, сейчас сеть состоит из 20 гипермаркетов. Их планируется закрыть в течение 2019 года, уточнил представитель Kingfisher.

Почему российский рынок перестал быть интересным для владельца Castorama, разбирался РБК.

Сколько Castorama зарабатывала в России

Сеть Castorama несла убытки, и было неизвестно, сколько ее владелец готов был их терпеть, констатирует член совета директоров «Максидом» Мария Евневич.

Из отчетности Kingfisher за предыдущий, 2017/18 финансовый год, закончившийся 31 января, следует, что продажи российского бизнеса тогда снизилась почти на 4%, до £391 млн, или 29,5 млрд руб. по среднему курсу за год. Впервые за последние пять лет российский бизнес стал убыточным — на £8 млн, или 604 млн руб., за отчетный период.

Выручка в России стабильно росла до 2016/17 финансового года, когда увеличилась всего на 0,2%. Прибыль постепенно снижалась уже с 2013/14 финансового года.

Что такое Kingfisher Помимо Castorama британской Kingfisher принадлежат сети Screwfix, Brico Dépôt, B&Q UK & Ireland. В 2017/18 финансовом году выручка Kingfisher составила £11,7 млрд, чистая прибыль — £849 млн. Капитализация на 21 ноября — более £5 млрд.

В России в сегменте строительно-отделочных материалов и товаров для дома (Do It Yourself, или DIY) Castorama занимала четвертое место по выручке после сетей Leroy Merlin (225,3 млрд руб.), СТД «Петрович» (37,8 млрд руб.) и OBI (36 млрд руб.), следует из соответствующего рейтинга агентства «INFOLine-Аналитика».

Как Castorama покинет Россию

При уходе из России Kingfisher готова рассмотреть как продажу сети целиком, что было бы предпочтительнее, так и по частям, сообщил представитель британской группы. По его словам, процесс только начался, поэтому говорить о конкретных претендентах на покупку рано.

Ранее в этом году об уходе с российского рынка сообщила другая крупная сеть — K-Rauta, принадлежащая финскому холдингу Kesko. Сеть, насчитывавшая 14 торговых точек и заработавшая в 2017 году, по оценке «INFOLine-Аналитика», 12,1 млрд руб., была продана за €169 млн лидеру рынка — Leroy Merlin. Генеральный директор российского подразделения Leroy Merlin Венсан Жанти заявил РБК, что для его компании ​планы Castorama уйти из России стали новостью и Leroy Merlin не планирует покупать бизнес конкурента.

Около трети площадей Castorama в России находятся в аренде, с учетом этого рыночная стоимость помещений, занимаемых сетью, может составлять 16–19 млрд руб., оценил директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович.​

Объекты сети Castorama в России будут интересны другим компаниям, работающим в сегменте DIY, предположила руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL Наталия Тишендорф. По ее мнению, помимо прямых конкурентов эти активы могут также заинтересовать продуктовых ретейлеров и интерьерные магазины, которые развиваются в формате от 10 тыс. кв. м.

Что происходит с российским DIY-рынком

Ситуация на российском рынке DIY с 1998 по 2014 год (за исключением короткого падения в 2009-м) в целом была очень благоприятной, рассказал РБК генеральный директор СТД «Петрович» Евгений Мовчан. По его словам, ретейлеры развивались за счет экстенсивного роста и просто на общей волне подъема рынка. В 2015 году началось сокращение рынка, которое продолжилось и в 2016-м (на 8 и 12%), конкуренция заметно усилилась, отметил Мовчан.

В 2015–2016 годах российский рынок строительных и отделочных материалов сократился на 1,8 и 1,5% соответственно, подсчитали аналитики «РБК Исследования рынков». При этом влияние кризиса в этой сфере было менее ощутимым, чем в других сегментах розничной торговли. Тогда этот рынок поддержал рекордный ввод жилой недвижимости, который по итогам 2015 года увеличился на 1,3% и достиг 85,3 млн кв. м. В следующие годы объем строительства также был выше, чем в докризисный период.

В 2017 году рынок строительных и отделочных материалов вырос на 9,6%, до 1,6 трлн руб., по оценке «РБК Исследования рынков», — купившие недвижимость в 2015–2016 годах потребители начали ремонт, который откладывали до лучших времен. В 2018 году ожидается рост рынка на 5,7%, до 1,7 трлн руб.

Рынок «очищается», пишут аналитики «РБК Исследования рынков». За последние годы помимо ухода из России K-Rauta закрылась сеть «Метрика» из Петербурга, у которой на пике развития было 112 гипермаркетов, обанкротились сети «СуперСтрой» и «Стройдепо», прекратил существование сибирский ретейлер «Домоцентр».

Как первичный рынок недвижимости влияет на сегмент DIY

По данным риелторской компании «Метриум», 26% квартир (11 тыс. штук), которые продаются в строящихся жилых и апартаментных комплексах Москвы, предлагаются с отделкой от застройщика. Еще 10% (4,2 тыс. штук) предложений — это квартиры с предчистовой отделкой, то есть они готовы к косметическому ремонту. Таким образом, «черновые» квартиры, требующие значительных затрат от покупателей для проведения ремонтных работ, достигают 64% предложения рынка новостроек, рассказала управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. По ее словам, в 2014 году доля квартир с отделкой составляла 9% (в абсолютном выражении — 1,2 тыс.). Таким образом, за последние четыре года количество таких предложений на первичном рынке увеличилось более чем в 9 раз.

Чем больше у клиентов выбор готовых для заселения квартир, тем меньше потенциальных покупателей строительных материалов, то есть меньше спрос на DIY-рынке. Литинецкая обратила внимание на то, что в российских городах практически в каждом квартале, особенно в новых жилых районах, есть по одному магазину строительных материалов, электрики, мебели и т.п. В Европе, где жилье сдается преимущественно с отделкой, такого разнообразия нет, констатировали в «Метриуме».

Спрос на материалы для самостоятельного ремонта напрямую связан со спросом на жилую недвижимость, также отметил директор по продажам группы «Гранель» Рустам Арсланов. По его словам, чем больше на первичном рынке недвижимости будет квартир с отделкой, тем больше спрос на строительные материалы будет смещаться из розничного сегмента в оптовый.