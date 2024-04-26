«Связанного с ЧВК «Вагнер» британца обвинили в организации поджогов

Один из обвиняемых — 20-летний Дилан Эрл — был связан с ЧВК «Вагнер», cообщил Sky News. Ему инкриминируют организацию и финансирование поджогов двух объектов в промышленной зоне на востоке Лондона в марте

Штаб-квартира Королевской прокурорской службы в Лондоне, Великобритания (Фото: Pete Maclaine / Zuma / Global Look Press)

В Великобритании пять человек обвинили «в ведении враждебной деятельности» в интересах России, сообщает Королевская прокурорская служба (CPS).

По словам главы отдела по особым преступлениям и борьбе с терроризмом CPS Ника Прайса, один из обвиняемых — 20-летний Дилан Эрл из графства Лестершир — был причастен к «действиям, направленным против бизнеса, связанного с Украиной», в интересах России. Ему предъявлено обвинение 19 апреля. Против остальных обвинения были выдвинуты 21 и 25 апреля.

По мнению прокуратуры, Эрл, в частности, причастен к планированию поджога коммерческой недвижимости, связанной с Украиной, в марте 2024 года и помощи иностранной разведке. Двум другим — 60-летнему Полу Инглишу из Рохемптона (пригород на юго-западе Лондона) и 21-летнему Нии Менсе из южного Лондона также вменяется в вину поджог при отягчающих обстоятельствах. Четвертому фигуранту, 22-летнему Джейку Ривзу (Южный Лондон), помимо поджога, инкриминируют согласие в получении вознаграждения от иностранной разведки, а пятому — 22-летнему Дмитриусу Паулауску (Южный Лондон) — наличие информации о террористических актах.

По данным телеканала Sky News, Эрла обвиняют в мошеннической деятельности, «исследовании и разведке целей» и попытке вербовки для помощи иностранной разведке. Телеканал со ссылкой на судебные документы уточняет, что он был связан с ЧВК «Вагнер» (признана в Великобритании террористической организацией и запрещена). 20-летнему британцу предъявлено обвинение в организации и финансировании поджогов двух объектов в промышленной зоне в Лейтоне на востоке Лондона 20 марта. Цель поджогов в документах обозначена как «Мистер Икс».

РБК направил запрос в департамент печати и информации МИД России.

В апреле в Германии были арестованы подозреваемые в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб. Один из них — Дитер С. — с 2014 по 2016 год был участником народного ополчения в ДНР. С осени 2023 года он, находясь в Германии, собирал информацию о немецких военных объектах, в частности об американских военных полигонах, в интересах России, считает следствие.

Дитер С. планировал устроить взрыв на объекте промышленной или военной инфраструктуры, сообщила Генпрокуратура. Второй арестованный — Александр Дж. — оказывал ему поддержку. Их целью был в том числе срыв военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву. Россия отвергла обвинения в причастности к подготовке нападения на американские военные базы.