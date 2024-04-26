В Госдуму перевнесут законопроект о легализации майнинга

В Госдуму внесут новую версию законопроекта о легализации майнинга криптовалют, сообщил депутат Горелкин

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В ближайшие дни в Госдуму внесут новую версию законопроекта о легализации майнинга криптовалют. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике и депутат от «Единой России» Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что заниматься майнингом смогут только те российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, но должны будут не превышать установленные правительством лимиты энергопотребления.

Майнеров обяжут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате их деятельности, об адресах-идентификаторах. «Мы убеждены, что необходимо исключить возможность использования цифровой валюты для легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или иных уголовно наказуемых деяний», — отметил Горелкин.

Законопроект также предлагает наделить правительство правом запрещать майнинг в отдельных регионах. «Но с учетом рисков для развития майнинговой отрасли мы рассчитываем на определенную дискуссию, определяющую условия и рамки этого запрета», — соообщил Горелкин.

Он также указал, что считает легализацию оборота криптовалют способом помочь России и ее союзникам «обходить несправедливые санкции».

Как хотели легализовать майнинг

Впервые законопроект о майнинге внесли в Госдуму осенью прошлого года. Документ предлагал закрепить процедуру добычи и механизм продажи майнерами произведенной криптовалюты, а также запрещал ее рекламу и продвижение. Требования к майнерам, как физлицам, так и юрлицам, должно было устанавливать правительство по согласованию с ЦБ. Проект должен был обеспечить уплату налогов с этой деятельности в бюджет, отмечалось в пояснении. Гендиректор одного из крупнейших операторов майнинговых дата-центров BitRiver Игорь Рунец оценил, что за первый год легализованный майнинг может принести в казну России более 50 млрд руб.

Но законопроект был негативно воспринят Министерством энергетики. Ведомство предложило повысить тарифы для российских майнеров в 5–10 раз, чтобы не допустить дефицита электроэнергии в некоторых регионах из-за роста потребления электричества. В подготовленном Минэрго проекте постановления правительства предлагалось при возникновении угрозы энергодефицита ограничить энергоснабжение в первую очередь для майнеров. В министерстве подчеркнули, что резкий рост энергопотребления может привести к негативным последствиям для других потребителей, включая промышленные предприятия и объекты социальной инфраструктуры.

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