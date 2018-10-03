Судостроители ставят на туристов

ОСК спроектировала серию круизных судов для Арктики

Объединенная судостроительная корпорация решила зарабатывать на арктическом туризме, оценив потенциальные доходы от этого направления в $5 млрд в год. Но этот проект и развитие Арктики в целом потребуют многомиллиардных инвестиций

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

ОСК займется туризмом

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты круизных судов для туризма в высоких, арктических широтах. Об этом на конференции «Судостроение. Освоение Арктики. Шельф» заявил во вторник, 2 октября, вице-президент ОСК по техническому развитию Дмитрий Колодяжный, передает корреспондент РБК.

Для развития этого вида туризма компания проектирует и собирается строить пассажирские суда ледокольного класса, рассказал Колодяжный. По его словам, этот вид туризма в США и Канаде приносит около $3–6,5 млрд в год, и в российской компании это направление считают перспективным.

​О том, что развитие пассажирских туристических перевозок возможно в российской Арктике, во вторник, 2 октября, на сессии стран — экспортеров газа на Ямале, сказал также замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, пассажирские перевозки на этом направлении станут возможными после того, как нефтегазовые компании, прежде всего НОВАТЭК, наладят круглогодичные грузовые перевозки по Северному морскому пути.

КБ «Айсберг», которое входит в ОСК, сделало проекты трех круизных судов ледового класса, утверждает Дмитрий Колодяжный. Их можно оснастить как для круизного отдыха, так и для проведения научных экспедиций, уточнил он.

Речь идет о судах класса Arc6 и Arc7 (самостоятельное плавание в льдах толщиной 1,1–1,3 м и 1,4–1,7 м соответственно), следует из презентации ОСК, представленной на конференции. В частности, на судне класса Arc7 предусмотрено размещение 120 пассажиров и 64 членов экипажа. Для пассажиров здесь будут оборудованы каюты разного класса — супериор, премиум, люкс, классик и стандарт. Водоизмещение такого круизного ледокола длиной 112 м — 9 тыс. т, скорость хода — 16 узлов. Судно будет оснащено техникой для высадки пассажиров на необорудованный берег.

В ОСК также готов проект судна водоизмещением 17 тыс. т с вертолетной площадкой, предназначенного для экспедиционного туризма, сообщил Колодяжный. Отвечая на вопрос РБК, он сказал, что ОСК готовит полноценный бизнес-проект по развитию туризма в Арктике, который предусматривает не только строительство судов, но и анализ стоимости их обслуживания и маршрутов для туристов, а также расчет стоимости билетов на такие туры. «Это законченный бизнес-проект, который включает не только проектирование и строительство судов, но и их сервис, предложение по маршрутам», — сказал он.

По словам топ-менеджера ОСК, доходность от этого вида туризма может быть не меньше, чем в Канаде. «Протяженность береговой линии в Арктике у нас выше. Если круизную часть еще подкрепить научно-познавательными экскурсионными программами, то можно заработать не менее $5 млрд в год», — считает он. ​По мнению Дмитрия Колодяжного, «вполне реально» довести выручку до такого уровня, если ОСК удастся привлечь иностранных туристов. Только в Норвегии, по его словам, ежегодно бывает примерно 100 тыс. арктических туристов в год со всего мира. Развитию этого сектора в России может способствовать облегченный визовый режим, считает он.

Дмитрий Колодяжный утверждает, что арктические туры могут быть в том числе и относительно небольшими. «Это могут быть туры с Дальнего Востока в Арктику, а могут быть короткие локальные туры из Мурманска в Архангельск. По локальному туризму это можно сравнить с речными круизами, где как раз работают десятки судов», — поясняет он.

Дорогая Арктика

При нынешних ценах на уровне $40–70 тыс. за место в комфортной каюте арктический туризм можно отнести к разряду элитного отдыха, говорит председатель экспертной группы по вопросам освоения минеральных ресурсов и развития транспортной системы в Арктике Михаил Григорьев. Поэтому это «мизерный рынок», заключает он.

Для развития такого туризма необходима внешняя система спасения, и о ее цене забывать нельзя, подчеркивает Григорьев. «Насчет десятков судов я бы не горячился. Начнем с одного», — предложил он. ​Михаил Григорьев привел в пример международного круизного оператора Crystal Cruises, который два года назад совершил первый в мире круиз по так называемому Северо-Западному проходу, соединяющему Атлантический и Тихий океаны. ​На подготовку круиза у компании ушло три года, ее лайнер Crystal Serenity прошел маршрут под сопровождением других судов. Стоимость билета на этот лайнер составила для пассажиров $30–120 тыс., и еще им пришлось оплатить специальную страховку на случай вынужденной эвакуации.

Гендиректор российского оператора круизов в полярные регионы ​Special Travel Club Алексей Миронов сказал РБК, что для развития туризма в Арктике прежде всего требуются «миллиарды инвестиций» в инфраструктуру и отмена административных препятствий. Вся прибрежная зона в Арктике находится под усиленным военным контролем и требует специальных разрешений. Причем часто эти разрешения у круизных компаний отзывают, а запрашивать их ранее чем за полгода нельзя, что усложняет планирование и ведет к убыткам, пояснил эксперт.

Основной спрос на арктический туризм обеспечивается иностранцами, доля россиян составляет всего 5% (этим летом Арктику посетили 500 иностранцев и всего 30 россиян вместе с туркомпанией Special Travel Club), говорит Миронов. «Во-первых, конечно, это объясняется высокими ценами (минимум 400 тыс. руб. с человека), а также тем, что российские туристы не хотят провести лето в Хатанге, для них европейские города или, например, Буэнос-Айрес куда привлекательнее», — поясняет он.

По оценке Миронова, выручка от арктического туризма (в российском секторе) в этом году составила около $5 млн. Все это вместе делает невозможным рост турпотока в Арктике и удешевление туров в ближайшие пять лет, резюмирует эксперт.

Посещаемость действующих арктических туристических проектов находится на аналогичном уровне. В этом году национальный парк «Русская Арктика», который включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и архипелаг Земля Франца-Иосифа, посетили 1079 туристов, из них 326 — из Китая, рассказывал ТАСС в начале сентября директор парка Александр Кириллов. Через территорию этого национального парка прошло пять рейсов на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы» (туроператоры Quark Expeditions и Poseidon Expeditions). Три рейса состоялись по маршруту Шпицберген — Земля Франца-Иосифа — Шпицберген на судне Sea Spirit, добавил он.