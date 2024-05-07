Путин начал инаугурационную речь с благодарности в адрес всех россиян

Путин начал инаугурационную речь с благодарности в адрес всех россиян

Владимир Путин (в центре) (Фото: РБК)

Президент Владимир Путин в начале своей инаугурационной речи поблагодарил за поддержку всех граждан во всех регионах. Трансляцию церемонии вел РБК.

«Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны», — сказал президент.

Он отдельно выделил жителей новых регионов, а также участников военной операции.

Владимир Путин в пятый раз занял пост президента России. Срок его полномочий — шесть лет. На выборах президента за него проголосовали 87,28% избирателей.

На мероприятии присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, общественные деятели, представители духовенства. Кроме того, на церемонию приехали послы Франции, Венгрии и Словакии — Пьер Леви, Норбер Конкой и Любомир Регак.