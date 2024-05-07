Путин назвал правильным курс России в условиях серьезных испытаний

Результаты президентских выборов «подтвердили правильность курса» России, это имеет огромное значение сейчас, «когда мы столкнулись с серьезными испытаниями», заявил Владимир Путин. 7 мая он в пятый раз стал главой государства

Владимир Путин (Фото: РБК)

Президент России Владимир Путин заявил о правильности курса страны в условиях серьезных испытаний. С таким заявлением он выступил после церемонии инаугурации, трансляцию вел РБК.

Глава государства назвал результаты прошедших президентских выборов «колоссальной силой, свидетельством нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами» ради нынешних и будущих поколений. «Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободы и национальные интересы России», — сказал он.

Путин также выразил уверенность, что россияне «достойно пройдут через этот трудный, рубежный период, станут еще сильнее», а власти страны «обязательно реализуют долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития», главная из которых, по его словам, народосбережение. «Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», — добавил глава государства.

В Большом Кремлевском дворце 7 мая состоялась инаугурация президента России, Путин вступил в эту должность в пятый раз. Согласно данным ЦИК, он набрал 87,28% на прошедших 15–17 марта выборах.

За пост президента России также боролись Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Они набрали 4,31, 3,85 и 3,2% голосов соответственно, сообщали в Центризбиркоме.