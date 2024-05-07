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Военная операция на Украине ,  
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Военкомат объяснил смерть мобилизованного в Кривом Роге эпилепсией

Военкомат объяснил смерть мобилизованного в Кривом Роге эпилепсией
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Кривом Роге военнообязанный мужчина умер в территориальном центре комплектования — ТЦК, украинском аналоге военкомата. Пресс-служба Днепропетровского областного ТЦК сообщила, что смерть произошла в результате «внезапного резкого ухудшения здоровья».

Как уточнили в пресс-службе, у мужчины случился эпилептический приступ. Военнослужащему сразу вызвали экстренную медицинскую помощь, до прибытия его пытались спасти внутри военкомата. Однако прибывшие на вызов сотрудники патрульной полиции «обнаружили биологическую смерть без признаков физического воздействия».

По факту гибели мужчины продолжаются следственные действия, до их завершения в ТЦК призвали «воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и решений».

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Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Как сообщает портал «Кривой Рог LIFE», 44-летний Артем попал в Саксаганский ТЦК, где, по словам родственников, готовился на отправку в учебный центр.

Вечером 5 мая в военкомат приехала мать Артема, отдала документы и должна была снять в банкомате наличные для приобретения экипировки сыну, но спустя некоторое время ей сообщили о смерти мужчины. Дочь, жена и мать военнослужащего не верят в версию с эпилептическим приступом и считают, что мужчину могли избить.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, которая была объявлена с момента начала российской военной операции.

Военнообязанные теперь должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования, иначе им грозит административная ответственность. Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет должны носить при себе военный билет.

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Теги
Украина военкомат смерть эпилепсия

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

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2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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