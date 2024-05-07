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Пожар в иркутской Вихоревке потушили спустя сутки

МЧС: пожар в Вихоревке Иркутской области полностью потушили
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Пожар в городе Вихоревке Иркутской области, вспыхнувший накануне, полностью потушили, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в пробах атмосферного воздуха в городе обнаружено превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в 1,4 и 1,7 раза.

В результате пожаров уничтожены 725 различных строений и хозяйственных построек, в том числе 13 жилых домов, добавил губернатор Игорь Кобзев.

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Фото:ГУ МЧС по Иркутской области

Огонь охватил несколько садоводств и частный сектор Вихоревки 6 мая. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров и риска их распространения из-за порывов ветра.

Глава Братского района Александр Дубровин сообщил, что в результате пожаров погибли двое мужчин, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии. Полицейские задержали местного жителя, который незадолго до пожаров сжигал траву на своем садовом участке, его допрашивают.

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Теги
Иркутская область МЧС пожары

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