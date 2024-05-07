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Политика ,  
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Путин поехал на инаугурацию на обновленном Aurus

Владимир Путин отправился на инаугурацию по территории Кремля на обновленной версии автомобиля Aurus Senat. Машину сопровождали мотоциклы Aurus Merlon.
 

Путин поехал на инаугурацию на обновленном Aurus
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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

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2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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