Политика ,
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Путин поехал на инаугурацию на обновленном Aurus
Владимир Путин отправился на инаугурацию по территории Кремля на обновленной версии автомобиля Aurus Senat. Машину сопровождали мотоциклы Aurus Merlon.
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