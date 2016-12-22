«Росатом» и НОВАТЭК решили создать ледокольный флот для Севморпути

Компании намерены создать целый флот ледоколов на СПГ, которые будут ходить по Северному морскому пути. Заказ планируют разместить на дальневосточной судоверфи «Звезда»

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Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о создании совместного предприятия для строительства ледоколов на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.

В планах двух компаний — создать целый флот ледоколов на СПГ для обеспечения ледокольной проводкой судов арктических СПГ-проектов НОВАТЭКа в акваториях Северного морского пути. Помимо этого совместное предприятие должно будет строить суда для портового флота.

«У нас есть уже успешный опыт работы с «Росатомом» по обеспечению ледокольной проводкой газовозов нашего проекта «Ямал СПГ», — отметил Михельсон. — Подписание данного соглашения будет способствовать развитию ледокольного флота и росту грузопотока по Северному морскому пути, что имеет важное значение для нашей компании и для российской экономики в целом».

В беседе с журналистами предправления НОВАТЭКа добавил, что компания объявила тендер на строительство судов для СПГ-проектов с условием размещения заказа на дальневосточной судоверфи «Звезда», которую развивают «Роснефть», «Роснефтегаз» и Газпромбанк. Со «Звездой», подчеркнул Михельсон, уже был подписан план-график размещения заказов.​

«Они (судоверфь «Звезда». — РБК) должны были дать технико-экономическое предложение до 1 июля, но с небольшим отставанием они в середине августа дали. Мы в середине июля дали им свое технико-экономическое предложение и сейчас будем рассматривать, сближать наше видение», — пояснил он.

Ранее «Росатом» и НОВАТЭК уже заявляли отдельно друг от друга о своих намерениях строить ледоколы на СПГ. С 2017 года инициативу о строительстве как минимум четырех таких ледоколов обсуждали в подведомственном «Росатому» «Атомфлоте». Их мощность, по данным источников «Коммерсанта», будет составлять 45 МВт. Завершить проект на класс этих судов в компании планируют уже в сентябре, а первое решение о заказе, по планам, должно быть принято уже в 2019 году.

Заместитель гендиректора «Ростатома» Вячеслав Рукша указывал, что компания обсуждает перспективы взаимодействия по поводу строительства ледоколов с НОВАТЭКом. Собеседники «Коммерсанта» указывали, что строить ледоколы будет «Атомфлот» на финансирование под сервисный контракт с НОВАТЭКом. Стоимость проекта источники оценили в €250 млн «плюс-минус 10%».