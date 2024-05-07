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Россиянин стал вторым в рейтинге драфта НХЛ по версии TSN

Россиянин Иван Демидов стал вторым в рейтинге драфта НХЛ по версии TSN
Канадский телеканал поставил на второе место в рейтинге форварда СКА Ивана Демидова, на третье — защитника нижегородского «Торпедо» Антона Силаева. На первой строчке канадский форвард Маклин Селебрини
Иван Демидов
Иван Демидов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский форвард петербургского СКА Иван Демидов занял второе место в рейтинге предстоящего драфта НХЛ года по версии TSN.

В прошедшем сезоне 18-летний Демидов был признан самым ценным игроком Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Он набрал 88 (34+54) очков в 47 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Также Демидов провел четыре матча в КХЛ, не набрав очков.

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Спорт
Антон Силаев

На третье место в рейтинге предстоящего драфта TSN поставил еще одного россиянина — 18-летнего защитника нижегородского «Торпедо» Антона Силаева. В прошедшем сезоне он провел 68 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 13 (3+10) очков.

Лидером рейтинга стал канадский форвард Маклин Селебрини. 17-летний нападающий набрал 64 (32+32) очка в 38 матчах за Бостонский университет.

На четвертой строчке рейтинга белорусский защитника Артем Левшунов. 18-летний нападающий прошедший сезон провел в Университете Мичигана, где набрал 35 (9+26) очков в 38 матчах.

Драфт НХЛ 2024 года пройдет 28 и 29 июня в Парадайсе (штат Невада).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ НХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Иван Демидов (хоккеист) Антон Силаев Маклин Селебрини

Инвеst weekend РБК

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2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

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принять участие

12+

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