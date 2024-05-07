Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России

Избранный в марте 2024 года на пост главы государства, Путин в пятый раз стал президентом России. Торжественная церемония инаугурации прошла в Кремле

Владимир Путин (Фото: РБК)

Владимир Путин в пятый раз занял пост президента России. По традиции официальная церемония его вступления в должность прошла в Большом Кремлевском дворце.

После принесения присяги на верность народу России председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Путина в должность президента.

Возглавлять государство ему по закону предстоит следующие шесть лет.

На мероприятии присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, общественные деятели, представители духовенства.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на МИД Великобритании, что страна не будет направлять своего представителя на церемонию инаугурации Путина. С такими же заявлениями выступили США и Канада. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, временная поверенная в делах США не будет присутствовать на церемонии.

Рябков сказал, что Россия соблюла протокол и пригласила послов недружественных стран на инаугурацию. «Честно скажу, решение было непростым, но мы — люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол. Думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны», — сказал он.Не будет на мероприятии и посла ЕС, сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

На инаугурацию приехали посол Франции Пьер Леви, посол Венгрии Норбер Конкой, посол Словакии Любомир Регак.

Такие отказы присутствовать на инаугурации Путина МИД России счел «скалозубством».