Следствие попросило арестовать Кеворкову по делу об оправдании терроризма

Надежда Кеворкова (Фото: POISTINE / YouTube)

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство стороны обвинения об аресте писательницы и журналистки Надежды Кеворковой, следует из базы данных суда.

Ходатайство поступило в суд 7 мая.

Кеворкову обвиняют в оправдании терроризма — часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса. Обвинение ей предъявили накануне. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы, вину она не признала.

Кеворкова писала материалы для «Новой газеты», «Независимой газеты», RT и др. Она занимается темой палестино-израильского конфликта. Журналистка написала по ней две книги — «Палестина: сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». Она бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.

Как сообщил адвокат Кеворковой Калой Ахильгов, ей вменяют два эпизода оправдания терроризма. Состав преступления усмотрели в публикации в личном телеграм-канале Кеворковой от 2018 года, когда журналистка процитировала текст погибшего в Африке ее коллеги и друга Орхана Джемаля, а также в другом посте, от 2021 года, пояснил защитник. Последний эпизод, с его слов, связан с оправданием деятельности группировки «Талибан», которая запрещена в России и признана террористической организацией.

Бывший муж Кеворковой Максим Шевченко в своем телеграм-канале заявил, что она «никогда не оправдывала терроризм», но, будучи журналисткой, освещала события судебного процесса по нападению на Нальчик в 2005 году. По его словам, журналистка всегда считала это актом терроризма и осуждала нападение на Нальчик. Текст Джемаля, процитированный ею в телеграм-канале, был об этом нападении.