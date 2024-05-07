В Белгородской области сбили беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаку дрона пресекли около 11:00 мск, уточнили в ведомстве.

С начала военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно атакуют беспилотники.

В частности, за ночь 3 мая силы ПВО сбили пять дронов — четыре над Белгородской областью и один над Крымом.

Одна из крупных атак произошла 27 апреля, тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 68 беспилотников: 66 из них сбили над Кубанью, еще два — над Крымом.