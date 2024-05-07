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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбили дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаку дрона пресекли около 11:00 мск, уточнили в ведомстве.

Минобороны сообщило об уничтожении 68 дронов над Кубанью и Крымом
Политика
Фото:Global Look Press

С начала военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно атакуют беспилотники.

В частности, за ночь 3 мая силы ПВО сбили пять дронов — четыре над Белгородской областью и один над Крымом.

Одна из крупных атак произошла 27 апреля, тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 68 беспилотников: 66 из них сбили над Кубанью, еще два — над Крымом.

В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники

Инвеst weekend РБК

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Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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