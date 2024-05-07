В Белгородской области сбили беспилотник
Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны.
Атаку дрона пресекли около 11:00 мск, уточнили в ведомстве.
С начала военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно атакуют беспилотники.
В частности, за ночь 3 мая силы ПВО сбили пять дронов — четыре над Белгородской областью и один над Крымом.
Одна из крупных атак произошла 27 апреля, тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 68 беспилотников: 66 из них сбили над Кубанью, еще два — над Крымом.
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