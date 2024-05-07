Посольство США в России назвало причину отъезда посла

Посол США в Москве Линн Трейси уехала из России по личным делам, сообщили РБК в пресс-службе американского посольства.

«Посол находится за пределами страны в запланированной личной поездке. Она собирается вернуться в Москву по завершении путешествия», — рассказали в посольстве.

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что Трейси временно уехала из России. По его словам, об этом сообщили в МИД за определенное время до окончательного решения вопроса с приглашениями послов на инаугурацию президента России Владимира Путина 7 мая. Рябков уточнил, что в России осталась поверенная в делах США.

Таким образом, пояснил Рябков, американского посла на церемонии инаугурации не будет. Однако дипломаты других западных стран, в том числе Франции, Венгрии и Словакии, будут присутствовать, чтобы «сохранить открытые каналы связи» с Россией. Германия и многие другие члены Евросоюза, а также Великобритания, отказались от участия из-за продолжающихся военных действий на Украине.