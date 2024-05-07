Дагестанский тренер избил юного борца после поражения на соревнованиях

Инцидент произошел на соревнованиях в Оренбургской области. Министр спорта Дагестана пообещал, что Алаудин Атаев больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале

Тренер по борьбе Алаудин Атаев из села Карабудахкент в Дагестане избил своего юного подопечного после неудачного выступления на соревнованиях в Оренбургской области. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов, комментарий которого размещен в телеграм-канале ведомства.

Ранее телеграм-канал «ЧП Кавказ» опубликовал видеозапись, на которой тренер бил лежачего ребенка ногами в раздевалке.

«Назвать его тренером язык не поворачивается. К тому же выяснилось, что таковым он и не является. Он не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования для ведения тренерской деятельности, а «прыгал» из одного спортзала в другой, где его даже выгоняли», — сказал Сажидов.

По словам Сажидова, Атаев — частник, который решил пробовать себя в роли тренера, а его подопечными были в основном дети его родственников и знакомых. «Также узнал, что аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процесса и ранее», — добавил Сажидов.

Глава Минспорта Дагестана отметил, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы. «Могу заверить, что этот человек больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале», — заключил Сажидов.