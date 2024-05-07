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Политика ,  
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Си Цзиньпин напомнил об ударах НАТО по посольству в Белграде в 1999 году

Си Цзиньпин: Китай помнит об ударах НАТО по посольству в Белграде в 1999 году
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Mohammed Badra / Reuters)

Китай не забудет о бомбардировке странами НАТО в 1999 году посольства в Белграде, в результате которой погибли три человека. Об этом заявил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин в статье для газеты «Политика» перед визитом в Сербию.

«Двадцать пять лет назад НАТО подвергла бомбардировке посольство Китая в Югославии, в результате чего погибли три китайских журналиста — госпожа Шао Юньхуань, господин Сюй Синху и его жена Чжу Ин. Мы никогда не должны забывать об этом. Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения такой трагической истории», — написал он.

Дружба Китая и Сербии, «скрепленная кровью», останется в общей памяти народов двух стран, добавил Си Цзиньпин.

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Политика

НАТО начало военную операцию «Союзная сила» против Югославии 24 марта 1999 года. Бомбардировки городов проводили без санкции Совета Безопасности ООН на протяжении 78 дней. Причиной операции, по заявлению западных стран, стали этнические чистки, которые проводили югославские власти. По оценке сербских властей, в результате бомбежек погибли около 2 тыс. человек, точное число жертв неизвестно.

Си Цзиньпин прибудет в Сербию с двухдневным визитом 7 мая. Во время поездки он должен провести переговоры с президентом страны Александром Вучичем в Белграде. В последний раз Си Цзиньпин посещал Сербию в 2016 году, это был первый визит главы Китая в страну за 32 года, отмечает «Политика».

По словам Вучича, визит Си Цзиньпина в Сербию имеет «величайшее значение» для страны. Этим председатель Китая оказал ей «неизмеримую честь», считает глава государства.

«Гордимся нашей стальной дружбой с Китаем, мы с нетерпением ожидаем визита президента Си Цзиньпина, убежденные, что наше гостеприимство покажет, насколько Сербия ценит партнерство с этой великой страной», — сказал президент накануне на встрече с китайским послом Ли Мином.

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Теги
Персоны
Си Цзиньпин Сербия Китай бомбардировки Белград посольство НАТО Югославия
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года

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