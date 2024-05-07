Началась церемония инаугурации Путина
В Москве началась церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России, РБК ведет трансляцию.
Путин вступает в должность главы государства в пятый раз. Он одержал победу на президентских выборах, состоявшихся в марте, с результатом 87,28% голосов избирателей.
С 2000 года церемонии инаугурации неизменно проводятся 7 мая. Дата определяется формулировками закона «О выборах президента Российской Федерации», согласно которому инаугурация проходит через шесть лет после вступления в должность предыдущего главы государства. Обычно церемония длится около часа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что церемония 2024 года будет стандартной, но «какие-то нюансы будут иметь место».
Новый срок Путина — первый после поправок в Конституцию, «обнуливших» их количество. Он завершится в 2030 году.
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