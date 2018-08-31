Разрушающиеся скрепы

Восемь вопросов о возможности автокефалии украинской церкви

31 августа в Стамбуле пройдет встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла со святейшим патриархом Константинопольским Варфоломеем, на которой будет обсуждаться предоставление независимости Украинской православной церкви

Фото: Сергей Полежака / Reuters

Спор между Константинополем и Москвой о том, чьей канонической территорией считается Украина, ведется несколько веков. В 1686 году константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую метрополию в управление Русской церкви. Однако в начале XX столетия представители Константинополя начали говорить о том, что РПЦ неправильно прочитала это решение и что у Вселенского патриарха сохранилось право считать Украину своей канонической территорией, вернуть Киевскую митрополию и предоставить ей независимость. Такое заявление было сделано, в частности, в июле этого года.

В Москве же ссылаются на 900 страниц документов разных столетий, опровергающих позицию Константинопольского патриархата. В Русской церкви считают, что его первенство — формальность, а автокефалия (статус поместной церкви, предполагающий ее независимость. — РБК) должна дароваться не единоличным решением Вселенского патриархата, а путем получения согласия всех поместных церквей.

Самый вероятный сценарий — Константинополь вернет статус Киевской метрополии в своем патриархате, а потом даст ей автокефалию, рассказывает протодиакон Андрей Кураев. Предсказать, что произойдет дальше, сложно: «Киевский синод Московского патриархата будет против такого перехода, но надо учесть, что украинское законодательство собственником храмового здания считает общину (в России же храмовым зданием управляет епархия). То есть голосовать о переходе прихода будут прихожане, а не епископы», — говорит Кураев. Он также напоминает, что есть прецедент сосуществования двух патриархатов — Константинопольского и Московского в одной стране, Эстонии.

Главное об автокефалии Украинской православной церкви — в обзоре РБК.

1. Зачем патриархи встретятся в Стамбуле Кирилл и Варфоломей видятся не часто: их предыдущая встреча состоялась два года назад в швейцарском Шамбези на собрании предстоятелей автокефальных православных церквей. До этого они встречались в марте 2014 года на таком же мероприятии в Стамбуле. Судя по официальным сообщениям, всего начиная с 2009 года состоялось пять встреч. Согласно анонсу Константинопольского патриархата, будут обсуждаться вопросы, «представляющие взаимный интерес». Визит Кирилла в Стамбул послужит укреплению личных связей между двумя патриархами, они обсудят общие проблемы отношений и вытекающий из этих отношений украинский вопрос, сказал РБК религиовед Роман Лункин. По мнению эксперта, визит Кирилла — это шаг доброй воли, он «поступился своей церковной гордостью ради того, чтобы сохранить Украину». Кирилл выступает против предоставления автокефалии Украинской православной церкви, а Варфоломей, по утверждению украинских политиков и источников Би-би-си, уже принял решение о даровании Украинской церкви самостоятельности.

2. Зачем Украине автокефалия Президент Украины Петр Порошенко с первых дней пребывания на посту заявлял о намерении добиться независимости Украинской церкви от русской. «Автокефалия — это не проблема только украинских православных. Это — вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине», — заявил Порошенко в июне 2018 года. Его поддержали бывшие президенты страны Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Для Порошенко решить церковный спор — один из немногих способов повысить популярность в преддверии президентских выборов 2019 года, считает Алексей Макаркин из Центра политических технологий. В своей речи на параде в честь Дня независимости Украины 24 августа президент вернулся к этой теме: «Мы полны решимости положить конец противоестественному и неканоническому пребыванию большей части нашей православной общины в зависимости от Русской церкви». По данным опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром Разумкова в июне, создание автокефальной поместной православной церкви на Украине поддерживает 31% граждан, против выступают 20%. Среди сторонников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) идею создания поместной церкви поддерживают лишь 23%, выступают против — 40%. И только 11% украинцев считают, что создание поместной церкви относится к первоочередным вопросам жизни страны. Однако в УПЦ МП по-прежнему считают, что их церковь является на Украине самой многочисленной, а подобные соцопросы проводятся «для того, чтобы обезопасить себя от возможных обвинений со стороны международных институтов в дискриминации крупнейшей религиозной организации Украины».

3. Три церкви На Украине действуют три православные церкви, но только одна является канонической — УПЦ МП. Ее предстоятель — митрополит Онуфрий. Церковь не поддерживает движение за автокефалию. С 1990 года УПЦ МП — самоуправляемая церковь. В Москве заявляют, что именно она имеет право просить автокефальный статус. По словам президента Украины Петра Порошенко, его прошение об автокефалии подписали две Церкви — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Первая была основана в 1992 году выходцами из УПЦ. Ее предстоятель — митрополит Филарет — в 2008 году был предан РПЦ анафеме. Прихожанами Украинской православной церкви Киевского патриархата считают себя 28,7% опрошенных граждан республики, Украинской православной церкви Московского патриархата — 12,8%. Прихожанами Украинской православной автокефальной церкви назвали себя 0,3% опрошенных, 23,4% заявили, что они «просто православные», 1,9% затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром Разумкова весной 2018 года.

4. Кто и как может предоставить автокефалию Когда речь заходит о предоставлении автокефалии, стороны ссылаются на различные процедуры. Украинская сторона представляют дело так, что томос (указ) может выпустить Константинопольский патриарх после консультаций (но не уточняют, с кем). Представители РПЦ возражают — решение о предоставлении автокефалии должно быть единым решением всех поместных церквей (всего их 15), а дарована она может быть только уже существующей канонической церкви, которой РПЦ на Украине считает Украинскую православную церковь Московского патриархата. «На Украине есть только одна поместная церковь, признанная мировым православием, это Украинская православная церковь. Она ни у кого не просила автокефалии, она и без того независима в своем управлении», — заявлял митрополит Илларион.

5. Чего автокефалия будет стоить РПЦ Украинская православная церковь Московского патриархата — крупнейшая церковь на Украине. По данным Министерства культуры Украины на начало 2017 года, УПЦ МП имела в своем распоряжении по всей стране 11 392 культовых сооружения, а также 12 328 общин верующих. В ведении УПЦ МП находятся также три лавры: Киево-Печерская, Почаевско-Успенская и Святогорская Успенская. В ведении Православной церкви Киевского патриархата — 3784 храма и 5114 общин. При этом всего у РПЦ вместе с приходами за рубежом 36 878 храмов и иных помещений, где совершается божественная литургия. Третья по численности общин и храмов на Украине — Украинская автокефальная православная церковь: у нее 1195 общин и 868 храмов. Приходам Московского патриархата придется решить, присоединяться к УПЦ КП или нет, заявил «Голосу України» в конце июня патриарх Филарет: «Те, кто не присоединится, не смогут называться Украинской православной церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской православной церкви в Украине».

6. Почему РПЦ не согласна с автокефалией Украинской церкви Главных претензий две: первая — все делается не по канонам, вторая — это политически мотивированное действие, а церковь должна быть отделена от государства. «Материальная сторона играет последнюю роль, главное — это политическая и духовно-культурная роль, без Украины РПЦ — это, грубо говоря, церковь московского царства времен татаро-монгольского ига, это уже не масштабное образование», — объясняет Роман Лункин. РПЦ считает, что если автокефалия все же будет провозглашена, произойдет раскол. Предоставление неканоническим православным церквям на Украине автокефалии будет подобно Великому церковному расколу 1054 года, в результате которого христианство разделилось на православие и католичество, заявил в интервью ТАСС председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в июле. Раскол 1054 года, известный также как Великая схизма, разделил церковь на римско-католическую на западе (Рим) и православную на востоке (Константинополь), взаимные анафемы были сняты только в 1965 году.

7. Существовали ли прецеденты обретения независимости православных церквей Последней церковью, получившей автокефалию от Константинопольского патриарха, стала в 1924 году Польская православная церковь. Именно на этот прецедент ссылается сейчас Константинопольский патриархат, объясняя свое право на дарование томоса об автокефалии Украинской церкви. В Москве решение 1924 года считают ошибочным, на которое Вселенский патриарх права не имел. Как в случае с Польской церковью, так и сейчас на автокефалии настаивали светские власти, а не церковные иерархи, приводит «РИА Новости» мнение церковного историка Владислава Петрушко. Автокефалия была признана прочими поместными церквями, но не Московским патриархатом, который разорвал общение с польским митрополитом Дионисием и епископатом Польши. После Второй мировой войны и установления коммунистического режима в стране Польская церковь признала недействительной свою автокефалию и обратилась к Московскому патриарху Алексию I с покаянием. Патриарх и синод восстановили с Польской православной церковью каноническое молитвенное и литургическое общение и дали ей право на полное самостоятельное управление.