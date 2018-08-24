Напряжение в сетях

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Газета № 142 (2866) (2408) Бизнес, 23 авг, 15:40
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Глава ФСК просит сохранить управленческую независимость компании
Предправления Федеральной сетевой компании, сын экс-главы ФСО Андрей Муров попросил премьера Дмитрия Медведева защитить компанию от претензий «Россетей». ФСК — «дочка» «Россетей», но пока она управляется правительством напрямую
Андрей Муров (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Защита Медведева

Предправления Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями) Андрей Муров попросил премьер-министра Дмитрия Медведева сохранить управленческую независимость компании. Об этом РБК рассказали два источника, близких к правительству.

Медведев провел рабочую встречу с Муровым 8 августа в Горках. В открытой части этой встречи они говорили о цифровизации сетей, говорится на сайте правительства. Но Муров обсуждал и управление компанией. В частности, он попросил премьера не исключать ФСК из списка предприятий, которые напрямую управляются правительством через директивы, сообщили собеседники РБК. Этот список утвержден распоряжением правительства № 91. Представитель премьера Наталья Тимакова отказалась комментировать закрытую часть встречи, так же поступил и представитель ФСК.

С предложением исключить ФСК из этого списка к Медведеву обратился глава «Россетей» (владеет более 80% ФСК) Павел Ливинский, рассказали РБК два федеральных чиновника. Письмо с такой просьбой Ливинский отправил 12 июля. Медведев поручил разобраться с этим письмом вице-премьеру Дмитрию Козаку с нейтральной резолюцией. «Вместе с заинтересованными ведомствами и с участием компаний сетевого комплекса подготовьте предложения по оптимизации управления холдингом ПАО «Россети», — пересказал один из собеседников, видевший письмо. «Мы намерены разобраться в корпоративной структуре холдинга», — сказал РБК представитель Козака Илья Джус.

Давний конфликт

«Россети» давно пытаются лишить независимости ФСК — свою самую прибыльную и эффективную «дочку». Так, в 2014 году замминистра энергетики Вячеслав Кравченко называл эту компанию «самым большим и ценным бриллиантом в короне «Российских сетей». По итогам 2017 года прибыль ФСК по стандартам МСФО составила 73 млрд руб. при выручке 242 млрд руб., прибыль «Россетей» — 137 млрд руб., а выручка — 948 млрд руб. За счет дивидендов от ФСК «Россети» субсидируют другие менее прибыльные «дочки» — межрегиональные распределительные сетевые компании. Инвестпрограмма ФСК в 2018 году составит чуть больше 100 млрд руб., а это около 40% от всей инвестпрограммы «Россетей» (ожидается на уровне 260 млрд руб.).

В апреле 2016 года в обострившийся конфликт между «Россетями» и ФСК пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину. Тогда министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник президента Андрей Белоусов предлагали передать управление ФСК в «Россети». Это нужно было сделать, чтобы создать в сетях единый центр ответственности, перевести компании на единую техническую политику, согласовать их инвестпрограммы, рассказывает человек, знакомый со стенограммой совещания у Путина. Против, по его словам, высказались глава ФАС Игорь Артемьев и министр экономического развития Алексей Улюкаев. У ФСК сейчас «хороший спортивный результат», а у «Россетей» плохой, говорил Артемьев, опасаясь, что при утрате автономии управление и результаты ФСК также ухудшатся. А Улюкаев отметил, что «Россети» предлагают передать им в основном финансово-хозяйственные вопросы, а с финансами у «дочки» пока намного лучше, чем у самого холдинга. Тогда ФСК удалось отбиться от большинства претензий материнской компании — Путин не поддержал консолидацию холдинга. «Россети» только получили право самостоятельно избирать совет директоров (до этого назначался по директиве правительства).

Павел Ливинский, который возглавил «Россети» осенью 2017 года, в своем письме Медведеву ссылается на решения, которые якобы были приняты как раз на этом совещании у Путина в апреле 2016 года, а именно исключить ФСК из списка компаний, которые управляются правительством через директивы, изменить уставы «Россетей» и ФСК и акционерное соглашение между «Россетями» и Росимуществом, пересказал РБК человек, видевший это письмо. Но новых серьезных аргументов глава «Россетей» не привел, а перечислил уже ранее названные, например проблему «задвоения» директив правительства, сказал собеседник РБК. При этом в интервью «Коммерсанту» 13 июля Ливинский говорил, что изменений в системе управления ФСК «пока не планируется».

Возможно, предложение исключить ФСК из списка предприятий, которыми правительство управляет напрямую, президент поддержал устно, но такого поручения не было после совещания в апреле 2016 года, сказал РБК источник, близкий к правительству.

Представитель ФСК сказал РБК, что вопрос управления полностью урегулирован уставами обеих компаний, а важнейшие вопросы бизнес-планирования, финансово-хозяйственной деятельности и инвестпрограммы полностью подконтрольны «Россетям». При этом правительство сохранило за собой контроль по отдельным вопросам, это закреплено указом президента № 1567 «и не вызывает никаких проблем ни у одного из участников процесса», добавил он.

Сейчас ФСК влияет на 70% результатов «Россетей», и основное влияние на убыток и прибыль холдинга оказывает изменение стоимости акций этой «дочки», сказал РБК источник в электросетевом комплексе. При это ФСК «Россетям» не подчиняется, указывает он.

Представитель «Россетей» отказался от комментариев. РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в пресс-службу ФАС.

Автор: Алина Фадеева.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: «Россети» , ФСК , Павел Ливинский , Муров
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