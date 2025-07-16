Россия вдвое увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи

Поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию за июнь составили $84,7 млн, то есть в 1,8 раза больше, чем год назад, подсчитало «РИА Новости» по данным корейской статслужбы.

Больше всего в июне Россия купила машин с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров на бензине ($63,8 млн) и дизеле ($15,7 млн), а также с бензиновым двигателем объемом до 1,5 литра ($5,1 млн).

Лидером по покупкам южнокорейских машин в июне стали США — объемы их импорта составили $2,7 млрд. В пятерку также вошли Канада ($518,8 млн), Великобритания ($268,3 млн), Австралия и Киргизия. Россия заняла в списке 12-е место.

По итогам первого полугодия 2025 года Россия импортировала из Южной Кореи легковых автомобилей на $417 млн.

Россия в апреле 2025 года утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей. Страна заняла шестое место в рейтинге импортеров машин Китая, а Бразилия расположилась на первом. С марта поставки легковых авто в Россию из Китая уменьшились в денежном выражении на 16,2% — до $507,1 млн.

К началу 2022 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), южнокорейские Kia и Hyundai в совокупности занимали 22,6% российского авторынка. После начала военной операции на Украине обе компании приостановили деятельность в России.

В апреле агентство Yonhap сообщило, что Kia включила в план продаж 50 тыс. автомобилей на российском рынке в 2025 году. В 2024 году Hyundai (материнская компания Kia) продала свой завод в Санкт-Петербурге российской фирме «Арт-Финанс». Стоимость сделки составила 140 тыс. вон (около ₽10 тыс.), в соглашение был включен опцион на выкуп завода в течение двух лет.