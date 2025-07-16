Девять человек пострадали во время давки после концерта Бейонсе в США
В США, в Атланте, после концерта американской певицы Бейонсе произошла давка на станции метро в Вайн-Сити, в результате пострадали девять человек, пишет Atlanta News First со ссылкой на данные городского метрополитена.
Инцидент произошел после выступления Бейонсе на стадионе «Мерседес-Бенц», когда сотни людей возвращались домой.
По данным метрополитена, один из пассажиров начал кричать и бежать, что вызвало давку на эскалаторе, который затем набрал скорость и внезапно остановился.
По словам очевидицы, когда эскалатор начал ускоряться, несколько людей упали на землю. Она добавила, что не смогла удержаться и оказалась в группе примерно из 20 человек, которые лежали друг на друге.
Восьмерых человек доставили в больницу — у одного из них сломана лодыжка. Один человек отказался от госпитализации.
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