Пропавший вертолет Ми-8 нашли со следами горения

СК: пропавший вертолет Ми-8 найден разрушенным и со следами горения

Вертолет Ми-8Т, пропавший во время перелета из Охотска в Магадан, обнаружен полностью разрушенным со следами горения, данные о пострадавших уточняются, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в телеграм-канале.

Вертолет пропал 14 июля. Экипаж с диспетчером на связь не вышел, в пункт назначения он не прибыл, аварийный радиомаяк не сработал.

16 июля пропавший Ми-8 был найден в 130 км к северо-востоку от Охотска. По данным МЧС, обломки обнаружены у мыса Гадикан. Спасатели следуют к месту. ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока сообщили, что «экипаж, скорее всего, погиб».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

Транспортная прокуратура проводит внеплановую проверку в отношении эксплуатанта вертолета — ООО АПК «Взлет».