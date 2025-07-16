Пропавший вертолет Ми-8 нашли со следами горения
Вертолет Ми-8Т, пропавший во время перелета из Охотска в Магадан, обнаружен полностью разрушенным со следами горения, данные о пострадавших уточняются, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в телеграм-канале.
Вертолет пропал 14 июля. Экипаж с диспетчером на связь не вышел, в пункт назначения он не прибыл, аварийный радиомаяк не сработал.
16 июля пропавший Ми-8 был найден в 130 км к северо-востоку от Охотска. По данным МЧС, обломки обнаружены у мыса Гадикан. Спасатели следуют к месту. ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока сообщили, что «экипаж, скорее всего, погиб».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).
Транспортная прокуратура проводит внеплановую проверку в отношении эксплуатанта вертолета — ООО АПК «Взлет».
Читайте РБК в Telegram.
Премьер-министр Украины подал в отставку
Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России
WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk
WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве
Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной
Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России
В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов