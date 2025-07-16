В Махачкале двое открыли стрельбу по бойцу ММА

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Двое неизвестных открыли стрельбу по бойцу смешанных единоборств Тимуру Хазиеву в Махачкале, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев. РЕН ТВ уточняет, что фамилия бойца ММА — Хизриев.

На стрелявших были надеты зеленые маски, прозвучало примерно десять выстрелов, рассказали присутствовавшие при инциденте. На кадрах, опубликованных изданием, также видны отверстия от выстрелов на нескольких машинах.

Телеграм-канал Mash опубликовал записи видеокамер, на которые попал момент стрельбы. Видно, как из черного джипа выходит мужчина в белой футболке, через несколько секунд к нему подбегают двое и начинают стрелять в упор. Более того, на камерах виден третий мужчина, который изначально прятался за машиной пострадавшего, но не стрелял. После совершения нескольких выстрелов неизвестные скрылись.

В дагестанской столице объявили план «Перехват», сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности нападавших.