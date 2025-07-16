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Для поступающих на госслужбу изменят правила оформления фотографии

«РИА Новости»: в России с 2026 года изменят правила поступления на госслужбу

В России с 1 января 2026 года для поступающих на государственную или муниципальную службу изменятся правила оформления фотографии, следует из документов правительства, пишет «РИА Новости».

Теперь в фотографии голова и верхняя часть плеч человека должны помещаться крупным планом; расстояние от верхней части головы до подбородка не должно превышать 80% размера изображения; глаза должны быть открытыми, не заслоненными волосами.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Фотографию можно представить в форматах JPEG, JPG, PNG или BMP. Ее размер не может превышать 10 мегабайт.

Фото должно быть цветным, высотой шесть сантиметров и шириной четыре сантиметра, с разрешением минимум 300 точек на дюйм.

Данные анкет будут хранить в ZIP-архиве. При этом в печатной анкете разместят QR-коды, позволяющие при их сканировании воспроизвести содержимое ZIP-архива.

Согласно российским законам, на государственную гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком и соответствующие квалификационным требованиям, установленным ФЗ № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

В число квалификационных требований входят требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

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