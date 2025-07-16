Трамп: ракеты для Patriot уже отправлены на Украину через Германию

Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину

Ракеты поступают из Германии, которая потом их заместит, заявил президент. Соединенным Штатам все полностью возместят, сказал он

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на авиабазе Эндрюс. Трансляцию вел C-SPAN.

Трампа спросили о ракетах для Patriot. «Они поступают из Германии и потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», — ответил глава Белого дома.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам Писториуса, он договорился с американским коллегой Питом Хегсетом «быстро и тихо» решать любые вопросы, связанные с этой сделкой. Как отмечал Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около $1 млрд, а ракетные системы — около $4 млн каждая.

Перед этим Трамп анонсировал отправку оружия Киеву за счет Европы. Американское оружие будет сначала отправляться в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку платить за него будут именно европейцы, объяснил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Американский лидер объявил о планах передать Европе 17 комплексов Patriot для Украины. Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, в свою очередь, сообщил, что Киеву не ясны детали обещанных США поставок Patriot.

В Кремле, комментируя планы Соединенных Штатов предоставить Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к Patriot, за счет Европы, заявили, что поставки американского оружия как продолжались, так и продолжаются. «Было много слов сказано о дороговизне. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать страны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут», — сказали там.