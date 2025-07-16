Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину
Ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на авиабазе Эндрюс. Трансляцию вел C-SPAN.
Трампа спросили о ракетах для Patriot. «Они поступают из Германии и потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», — ответил глава Белого дома.
Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам Писториуса, он договорился с американским коллегой Питом Хегсетом «быстро и тихо» решать любые вопросы, связанные с этой сделкой. Как отмечал Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около $1 млрд, а ракетные системы — около $4 млн каждая.
Перед этим Трамп анонсировал отправку оружия Киеву за счет Европы. Американское оружие будет сначала отправляться в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку платить за него будут именно европейцы, объяснил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Американский лидер объявил о планах передать Европе 17 комплексов Patriot для Украины. Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, в свою очередь, сообщил, что Киеву не ясны детали обещанных США поставок Patriot.
В Кремле, комментируя планы Соединенных Штатов предоставить Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к Patriot, за счет Европы, заявили, что поставки американского оружия как продолжались, так и продолжаются. «Было много слов сказано о дороговизне. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать страны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут», — сказали там.
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