Трамп счел, что Путин хочет мира

Трамп сообщил, что не общался с Путиным после своего ультиматума. Он пригрозил ввести пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс. Москва проанализирует «весьма серьезные» заявления Трампа, сказали в Кремле

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что его российский коллега Владимир Путин хочет мира. Об этом он сказал журналистам на авиабазе Эндрюс. Трансляцию вел C-SPAN.

«Он говорит, что хочет мира. Пока что это только разговоры», — сказал Трамп. «Думаю, что он хочет [мира]. Надеюсь, что хочет. Мы скоро узнаем», — добавил глава Белого дома.

Он не исключил, что это может произойти быстрее, чем 50 дней, которые он отвел на соглашение.

Трамп сообщил, что не общался с российским коллегой после своего заявления 14 июля.

По словам Путина, Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, а настаивает на признании «реалий, которые сложились на земле». Он говорил: «там, где ступает нога русского солдата, — то наше». В частности, речь идет о признании итогов референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, чтобы, по его словам, исключить риски возобновления вооруженного конфликта в будущем, а также об отказе Киева от членства в иностранных альянсах и от ядерного оружия.

В ходе недавнего разговора с Трампом Путин выразил готовность продолжить переговоры с Украиной, в то же время подчеркнув, что Россия будет добиваться своих целей и от них «не отступится». Трамп тогда заявил, что разочарован прошедшим разговором, поскольку ему не удалось добиться «никакого прогресса».

14 июля президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте вновь заявил, что «очень недоволен Россией» и пригрозил ввести пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров в размере 100%, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение о прекращении огня.

В Кремле после ультиматума Трампа сказали, что проанализируют «весьма серьезные» заявления главы Белого дома, но подчеркнули, что пока «можно однозначно сказать одно»: Киев воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».