Трамп счел, что Путин хочет мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что его российский коллега Владимир Путин хочет мира. Об этом он сказал журналистам на авиабазе Эндрюс. Трансляцию вел C-SPAN.
«Он говорит, что хочет мира. Пока что это только разговоры», — сказал Трамп. «Думаю, что он хочет [мира]. Надеюсь, что хочет. Мы скоро узнаем», — добавил глава Белого дома.
Он не исключил, что это может произойти быстрее, чем 50 дней, которые он отвел на соглашение.
Трамп сообщил, что не общался с российским коллегой после своего заявления 14 июля.
По словам Путина, Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, а настаивает на признании «реалий, которые сложились на земле». Он говорил: «там, где ступает нога русского солдата, — то наше». В частности, речь идет о признании итогов референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, чтобы, по его словам, исключить риски возобновления вооруженного конфликта в будущем, а также об отказе Киева от членства в иностранных альянсах и от ядерного оружия.
В ходе недавнего разговора с Трампом Путин выразил готовность продолжить переговоры с Украиной, в то же время подчеркнув, что Россия будет добиваться своих целей и от них «не отступится». Трамп тогда заявил, что разочарован прошедшим разговором, поскольку ему не удалось добиться «никакого прогресса».
14 июля президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте вновь заявил, что «очень недоволен Россией» и пригрозил ввести пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров в размере 100%, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение о прекращении огня.
В Кремле после ультиматума Трампа сказали, что проанализируют «весьма серьезные» заявления главы Белого дома, но подчеркнули, что пока «можно однозначно сказать одно»: Киев воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».
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