Трамп отозвал половину введенных из-за протестов войск из Лос-Анджелеса

Вашингтон отзывает половину нацгвардейцев, отправленных в Лос-Анджелес из-за протестов против иммиграционных рейдов. В городе остаются еще 2 тыс. военных. Мэр города назвала решение «отступлением»

Фото: David Swanson / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа решила отозвать половину бойцов национальной гвардии, введенных в Лос-Анджелес в начале июня из-за беспорядков. Как сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, 2 тыс. нацгвардейцев освобождаются от этой миссии, передает CNN.

Решение принято в связи с тем, что «беззаконие в Лос-Анджелесе утихает», отметил Парнелл.

Трамп объявил о решении ввести войска нацгвардии в Лос-Анджелес 7 июня, на второй день протестов, которые начались там из-за рейдов против нелегальных мигрантов и стычек местных жителей с властями. Он объяснил свое решение тем, что местные власти не в состоянии справиться с беспорядками.

Сначала президент заявил об отправке в город 2 тыс. нацгвардейцев, а спустя два дня решил отправить еще столько же. Их задача заключается в защите агентов иммиграционной и таможенной служб, а также госслужащих и федеральной собственности.

Это решение вызвало критику со стороны местных властей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом решил подать в суд на Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета, подчеркивая, что войска были размещены без согласия с местными властями, хотя указ президента США предполагает это.

Комментируя решение о выводе половины отправленных в Лос-Анджелес нацгвардейцев, губернатор написал в X: «Уже более месяца Дональд Трамп использует национальную гвардию в качестве своих политических пешек. Тысячи нацгвардейцев по-прежнему без всякой причины остаются на федеральном положении в Лос-Анджелесе и не могут выполнять свои важнейшие обязанности по всему штату. Покончите с этим спектаклем и отправьте всех домой».

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на фоне протестов вводила в городе комендантский час и отменила его 17 июня, после того как беспорядки пошли на спад. Она назвала отзыв половины нацгвардейцев «отступлением». «Мы одержали крупную победу в Лос-Анджелесе, и это пример того, что происходит, когда жители Лос-Анджелеса сплочены. Администрация Трампа поняла это и выводит 50% военнослужащих национальной гвардии, которых изначально не следовало сюда отправлять», — заявила она.

Басс выразила надежду, что нацгвардейцев не отправят в какой-либо другой город. Начавшись в Калифорнии, протесты против иммиграционных рейдов распространились на другие штаты, включая Техас, Кентукки и Джорджию.