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Общество ,  
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Офисные сотрудники назвали свои самые крупные ежедневные траты

Офисные работники назвали плату за еду самой крупной ежедневной тратой
Фото: Евгений Курсков / ТАСС
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Обед стал самой крупной ежедневной тратой офисных сотрудников — такой вариант назвали 52% опрошенных сотрудников офисов, пишут аналитики группы «Ренессанс Страхование» и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».

Также крупными тратами офисные сотрудники назвали:

  • прохладительные напитки — 29% опрошенных;
  • дорогу до работы и обратно — 23% опрошенных;
  • развлечения после работы — 19%;
  • кофе навынос — 13%.

Свои траты на рабочий день в офисе сотрудники оценили в следующие суммы:

  • 39% россиян тратят на рабочий день в офисе не более 500 руб.;
  • 33% работников укладываются в сумму до 1 тыс. руб.;
  • 16% опрошенных ежедневно тратят 1–2 тыс. руб.;
  • 12% — более 2 тыс. руб.

При этом 41% россиян хотели бы уменьшить расходы, но не могут отказаться от своих привычек, а 33% работников считают эти расходы оправданными.

Опрос проведен среди 3,3 тыс. россиян из крупных городов.

Свыше трети опрошенных отметили, что их расходы на работу в офисе возрастают летом. Однако 8% отметили, что в жаркий период тратят на поездки в офис меньше, чем в другие сезоны.

Также участников опроса попросили назвать «радости», которые они могут позволить себе в течение рабочего дня. Почти половина работников (47%) не могут обойтись без обеденных прогулок, 39% — без прохладительных напитков, а 28% — без кофе. И каждому шестому необходимы перекуры на свежем воздухе.

Россияне стали реже брать с собой обеды на работу
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Фото:Владислав Шатило / РБК

В 2024 году россияне стали реже приносить с собой домашнюю еду, отдавая предпочтение бизнес-ланчам в кафе и ресторанах, следовало из опроса SuperJob. Среди тех, кто работает на удаленке, 79% питаются дома. Доставкой еды на дом пользуются только 2% респондентов, и такой способ чаще предпочитают женщины (8%), чем мужчины (1%).

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