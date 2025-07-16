Офисные сотрудники назвали свои самые крупные ежедневные траты
Обед стал самой крупной ежедневной тратой офисных сотрудников — такой вариант назвали 52% опрошенных сотрудников офисов, пишут аналитики группы «Ренессанс Страхование» и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».
Также крупными тратами офисные сотрудники назвали:
- прохладительные напитки — 29% опрошенных;
- дорогу до работы и обратно — 23% опрошенных;
- развлечения после работы — 19%;
- кофе навынос — 13%.
Свои траты на рабочий день в офисе сотрудники оценили в следующие суммы:
- 39% россиян тратят на рабочий день в офисе не более 500 руб.;
- 33% работников укладываются в сумму до 1 тыс. руб.;
- 16% опрошенных ежедневно тратят 1–2 тыс. руб.;
- 12% — более 2 тыс. руб.
При этом 41% россиян хотели бы уменьшить расходы, но не могут отказаться от своих привычек, а 33% работников считают эти расходы оправданными.
Опрос проведен среди 3,3 тыс. россиян из крупных городов.
Свыше трети опрошенных отметили, что их расходы на работу в офисе возрастают летом. Однако 8% отметили, что в жаркий период тратят на поездки в офис меньше, чем в другие сезоны.
Также участников опроса попросили назвать «радости», которые они могут позволить себе в течение рабочего дня. Почти половина работников (47%) не могут обойтись без обеденных прогулок, 39% — без прохладительных напитков, а 28% — без кофе. И каждому шестому необходимы перекуры на свежем воздухе.
В 2024 году россияне стали реже приносить с собой домашнюю еду, отдавая предпочтение бизнес-ланчам в кафе и ресторанах, следовало из опроса SuperJob. Среди тех, кто работает на удаленке, 79% питаются дома. Доставкой еды на дом пользуются только 2% респондентов, и такой способ чаще предпочитают женщины (8%), чем мужчины (1%).
Читайте РБК в Telegram.
Премьер-министр Украины подал в отставку
Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России
WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk
WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве
Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной
Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России
В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов