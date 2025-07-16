Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

257 тыс. руб. в месяц — столько нужно в среднем для счастья россиянину старше 18 лет. При этом у женщин традиционно запросы меньше — 235 тыс. руб., у мужчин больше — 280 тыс. руб., узнали аналитики SuperJob

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Чтобы чувствовать удовлетворение от жизни, россияне хотели бы в среднем зарабатывать каждый месяц по 257 тыс. руб., выяснилось в ходе исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении РБК).

Авторы отметили, что указанная сумма на 3% больше, чем было в сентябре 2024 года, и на 47% больше, чем десять лет назад, когда провели первый похожий опрос.

Согласно результатам свежего исследования, женщины скромнее в своих запросах: им достаточно 235 тыс. руб., тогда как мужчинам требуется 280 тыс. руб. При этом зарабатывающим меньше 50 тыс. руб. в среднем для счастья надо ежемесячно 200 тыс. руб., россиянам с зарплатой от 100 тыс. руб. — 300 тыс. руб.

Проявилась и другая закономерность: чем образованнее респондент — тем больше его запросы. Для сравнения: окончившие среднее профессиональное учебное заведение хотели бы получать 221 тыс. руб., тогда как выпускники вузов — 287 тыс. руб.

«Счастливая» сумма растет и с увеличением возраста опрошенных: 192 тыс. руб. среди молодежи до 24 лет и 272 тыс. руб. среди россиян 45+», — говорится в исследовании.

Опрос проводился 16 июня — 14 июля 2025 года. В нем участвовали совершеннолетние жители 518 населенных пунктов страны. Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20 500 респондентов — в анкетировании населения городов-миллионников и полумиллионников. При этом в Москве и Санкт-Петербурге опросили по 1500 человек, в остальных мегаполисах — по 500 человек.

Традиционно дороже всех стоимость своего счастья оценивают москвичи — в 290 тыс. руб. ежемесячно. На втором месте — жители Владивостока с 276 тыс. руб., на третьем — уроженцы Санкт-Петербурга с 264 тыс. руб. Причем у последних сумма выросла на 10% по сравнению с предыдущим опросом в прошлом сентябре.

В первую пятерку также вошли жители Ростова-на-Дону (260 тыс. руб.) и Тюмени (255 тыс. руб.).

Самые непритязательные граждане живут в Кирове. Они признались, что удовольствие от жизни смогут получать и при наличии 204 тыс. руб. в месяц.