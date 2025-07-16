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Найдены обломки пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8

МЧС: обломки пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8 нашли у мыса Гадикан

Обломки вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля в Хабаровском крае, найдены вертолетом Росавиации близ мыса Гадикан, сообщило МЧС России.

Спасатели следуют к месту для обследования территории, говорится в сообщении.

Вертолет, пропавший на пути из Охотска в Магадан, нашли разрушенным, экипаж, вероятно, погиб, сообщили ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК агентству уточнили, что вертолет был обнаружен в 130 км от Охотска. В авиакомпании «Дальнереченск авиа» сказали, что сесть в местности, где его нашли, «невозможно, по экипажу данных нет».

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Ветролет Ми-8

Вертолет с регистрационным номером RA-25660 после ремонта вылетел из населенного пункта Охотск и должен был прибыть в Магадан.

В Хабаровском крае после пропажи связи с вертолетом Ми-8Т следователи начали проверку по признакам преступления по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Ми-8 искали Росавиация и МЧС. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

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Полина Минаева
Россия Хабаровский край Вертолет Ми-8
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