«Детский мир» объявил об уходе из Telegram из-за «нового закона»

Сеть магазинов игрушек «Детский мир» предупредила, что прекратит работу своего официального канала в мессенджере Telegram.

«К нашему большому сожалению мы вынуждены сообщить, что в соответствии с новым законом мы больше не можем вести общение с нашими покупателями в иностранном мессенджере Telegram», — говорится в посте пресс-службы компании.

Компания напомнила, что информацию о новых акциях, товарах и ответы на вопросы покупатели могут получить в группе «ВКонтакте» и на сайте.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Дочерняя компания VK будет отвечать за его работу и развитие.

Mах — российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На ней доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу также интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов для решения повседневных задач пользователей.

В Минцифры пояснили, что национальный сервис собираются развивать на базе мессенджера Max, разработанного компанией VK. Его бета-версию запустили в конце марта 2025 года.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после создания в России национального мессенджера власти могут ужесточить наказание для зарубежных платформ за несоблюдение законодательства.

Боярский уточнил, что имеет в виду Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Так, например, Telegram не соблюдает законы о локализации персональных данных и удалении запрещенного контента, отметил депутат.