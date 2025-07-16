Пользователи в России пожаловались на сбой в Steam
Российские пользователи заметили сбой в работе игрового сервиса Steam, следует из данных DownDetector.
Наибольшее количество жалоб пришлось на 1:30 мск — 1028, всего же за сутки поступило 3023 сообщений о сбоях.
Steam — это цифровая платформа дистрибуции, разработанная компанией Valve, которая позволяет пользователям покупать, скачивать, устанавливать и запускать видеоигры и программное обеспечение. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков.
Большая часть пользователей пожаловалась на общий сбой (65%) и сбой мобильного приложения — 13%.
В предыдущий раз сбой в Steam произошел 11 июля. Пользователи сообщали о проблемах с соединением, входом в личный кабинет и загрузкой Steam. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.
До этого перебои в работе платформы Steam фиксировались в апреле — не только в России, но и за рубежом. Пользователи, в частности, жаловались на то, что сервер «вылетает».
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